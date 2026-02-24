Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Наглядно: как сократились арктические льды с 1980 года — в сравнении с территориями стран
С 1980 года площадь летнего морского льда в Арктике сокращается в среднем на 12,2% за десятилетие. Эти изменения радикально трансформируют полярный регион, открывая новые геополитические и транспортные возможности.
На инфографике выше показано, насколько уменьшилась площадь арктического льда с 1980 года — в сопоставлении с территориями государств. Данные основаны на информации NASA и Группы Всемирного банка.
Площадь морского льда в Арктике меняется в течение года. Наиболее активное судоходство приходится на период минимального ледового покрова — так называемый ежегодный минимум.
В 1980 году минимальная площадь арктического льда была на 2,8 миллиона квадратных километров больше, чем в 2025 году.
Если тенденция сохранится, уже к 2050 году Арктика может стать практически «свободной ото льда» в летний период. В последние годы пристальное внимание привлекает Гренландия, однако в целом арктический регион будет играть все более важную роль в мировой торговле, вопросах безопасности и экономике.
Сегодня несколько стран — включая Китай, Россию, государства Европы и США — разработали национальные стратегии в отношении Арктики, учитывая ее растущее геополитическое значение.
В 2018 году Китай представил концепт «Полярного шелкового пути», в центре которой находится Северный морской путь. Этот маршрут может сократить время доставки почти на 20 дней по сравнению с проходом через Суэцкий канал и примерно на 40% короче для судов, следующих между Китаем и Северной Европой.
Кроме того, по оценкам, в Арктике может находиться до 412 миллиардов баррелей неразведанных запасов нефти. Запасы редкоземельных элементов в Гренландии оцениваются примерно в 1,5 миллиона тонн — это восьмой показатель в мире. Хотя промышленная добыча там пока не ведется, дальнейшее таяние льдов и возможное смягчение регулирования могут открыть значительные экономические возможности.
Зафиксировав более десяти миллионов экстремальных космических объектов с помощью сети радиотелескопов LOFAR, ученые разработали первую детализированную карту северной части неба в низкочастотном диапазоне. Обзор обеспечил крупнейшую выборку активно «питающихся» сверхмассивных черных дыр и позволил изучить процессы, практически невидимые для оптических наблюдений.
