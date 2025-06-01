Вспышки сверхновых сформировали звездные «семьи» в Млечном Пути

Обнаружив в Млечном Пути четыре группы рассеянных звездных скоплений, формирующихся из гигантских молекулярных облаков, международная группа астрономов предположила, что ключевую роль в их формировании могли сыграть вспышки сверхновых.

Гравитационно связанные группы из десятков или тысяч светил, рожденных из одного молекулярного облака, называют рассеянными звездными скоплениями. Предполагалось, что они образуются изолированно, однако результаты исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, показали, что такие скопления могут объединяться в «семьи», простирающиеся на сотни световых лет и со временем распадаться. Еще они могут состоять из множества подструктур, сформированных в результате последовательных процессов звездообразования.

К такому выводу ученые под руководством Гуимэй Лю (Guimei Liu) из Синьцзянской астрономической обсерватории (Китай) пришли, проанализировав данные, полученные с помощью космического телескопа Gaia. Четыре группы рассеянных звездных скоплений в разных регионах Млечного Пути получили название G1, G2, G3 и G4, а их родство подтвердили, используя высокоточные данные о положении, скорости и возрасте светил.

В частности, звезды в группе G1 расположились на расстоянии примерно 326 световых лет друг от друга и двигались с похожими скоростями. Возрастной разброс при этом не превышал 30 миллионов лет — время, за которое последовательно рождаются звезды в одном молекулярном облаке.

Чтобы понять, как именно рождаются и развиваются такие звездные семьи, астрономы создали компьютерные симуляции, моделирующие движение скоплений с момента их формирования. Результаты показали, что все четыре группы постепенно расширялись: G1, например, начала растягиваться 27 миллионов лет назад, а независимость обретет примерно через 11 миллионов лет. Группы G2, G3 и G4 разрастались медленнее и, по расчетам, отделятся от «семьи» где-то через 36, 38 и 44 миллиона лет соответственно.

Самым интересным открытием стали следы вспышек сверхновых звезд в группах G1 и G2: мощные вспышки, завершающие жизнь массивных светил, могли запустить «цепную реакцию» формирования новых звезд, сжимая окружающий газ. Подтвердить это предположение удалось, вычислив возможные области вспышек и обнаружив в них «свидетелей» тех далеких событий.

Ими стали пульсары — объекты, испускающие мощные, периодические импульсы электромагнитного излучения. В частности, вокруг G1 расположилось три космических «маяка», а вокруг G2 — целых 26. Их траектории указывают на связь с взрывами и последующим формированием рассеянных групп звездных скоплений.

Новые данные поддерживают идею, что новые светила рождаются в результате сложных и многоступенчатых процессов звездообразования, особую роль в которых играют вспышки сверхновых. Поскольку газ вокруг четырех групп уже рассеялся, а прямые следы сверхновых обнаружить непросто, «живым» напоминаем о космических «драмах» прошлого стали пульсары.

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Любовь Соковикова 194 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.