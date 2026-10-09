Нобелевскую премию мира — 2026 присудили бывшему верховному комиссару ООН по правам человека Пиллэй

Нобелевская премия мира 2026 года досталась юристу и правозащитнице Нави Пиллэй из ЮАР. Норвежский Нобелевский комитет назвал основанием для награды ее «усилия по продвижению мира и международного права».

Обладателем Нобелевской премии мира — 2026 стала Наванетхем (Нави) Пиллэй, южноафриканский государственный деятель, которая с 2008 по 2014 год занимала должность Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом сообщили на церемонии в столице Норвегии.

«Нобелевская премия мира 2026 года присуждается человеку, который с исключительной смелостью и честностью проложил путь к более всеобъемлющему глобальному правопорядку. Лауреат этого года сыграла решающую роль в обеспечении судебного преследования за военные преступления, преступления против человечности и геноцид», — отметили в комитете.

Пиллэй родилась в 1941 году в семье индийских тамилов во времена апартеида в Дурбане (ЮАР), стала юристом и одним из пионеров борьбы с дискриминацией. Именно она защищала Нельсона Манделу и других противников апартеида, работала судьей Верховного суда ЮАР, Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда. Впоследствии занимала пост Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, возглавляла независимую комиссию ООН по расследованию ситуации на палестинской территории и сейчас участвует в деле Международного суда ООН по обвинению Мьянмы в геноциде.

Норвежский Нобелевский комитет подчеркнул, что Пиллэй расширила сферу действия международного права, укрепила его институты и отстаивала верховенство закона как основу мира. В условиях давления на международно-правовую систему ее работа напоминает всем о необходимости поддерживать глобальный правопорядок.

Премия мира отличается от других наград не только тематикой, но и тем, что ее присуждает Норвежский Нобелевский комитет в Осло, состоящий из пяти человек, которых избирает парламент Норвегии. Остальных нобелиатов объявляют в Стокгольме.

В этом году комитет получил 287 кандидатур, из которых 79 были организациями. Полный список номинантов не публикуют: по правилам Нобелевского фонда эта информация становится доступна публике лишь через 50 лет.

Шведский изобретатель и предприниматель Альфред Нобель в документе, подписанном в 1895 году, распорядился направить одну из пяти частей его состояния на награду тому, кто проделал «наиболее значимую» или «лучшую» работу для братства между народами, сокращения постоянных армий и продвижения мирных конгрессов.

Премия мира вручается с 1901 года. В 2025-м ее отдали Марии Корине Мачадо за работу по продвижению демократических прав жителей Венесуэлы и борьбу за демократию.

До нее лауреатами становились правозащитники, политические деятели, дипломаты и активисты, работавшие над прекращением конфликтов, защитой прав человека и развитием мирного сотрудничества. Награждали и организации: например, Международный комитет Красного Креста, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международную кампанию за запрещение противопехотных мин и Всемирную продовольственную программу. В некоторых случаях комитет решал не присуждать награду, если не находил работу, которая соответствовала бы критериям.

Денежная часть Нобелевской премии в 2026 году составляет 12 миллионов шведских крон. Церемония вручения пройдет 10 декабря в ратуше Осло — в день годовщины смерти Альфреда Нобеля. Лауреаты получат дипломы, медали и документ, подтверждающий размер денежной премии. Если награда присуждена нескольким людям или организации и человеку, эту сумму распределят поровну или в соответствии с решением комитета.

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