Ученые сравнили сон людей и собак и выяснили, кто первым нарушает ночной покой

Шорохи, движения под одеялом и внезапные пробуждения — знакомая картина для тех, кто спит вместе с питомцами. Но кто чаще мешает другому спать? Авторы нового исследования проследили за ночной активностью людей и собак и пришли к интересным выводам.

Люди и собаки живут бок о бок уже несколько тысяч лет. Для многих хозяев собака стала не просто домашним животным: она спит в одной комнате с человеком, а иногда и в одной постели.

Режим сна и бодрствования у собак и людей различается. Первые — полифазные животные, это означает, что суточный сон не непрерывен, а разбит на множество коротких циклов, чередующихся с пробуждениями. То есть они могут спать ночью и днем с разными интервалами бодрствования. У взрослого человека монофазный тип сна, при котором он спит один раз в сутки, как правило, непрерывно в течение ночи.

Поэтому периоды активности собаки могут совпасть со сном хозяина, а значит, питомец способен помешать спать человеку. И наоборот: движения человека, подъем с постели могут заставить собаку проснуться.

Авторы предыдущих исследований, изучавшие совместный сон, приходили к разным выводам о том, кто и как мешает друг другу спать. Одни утверждали, что виновата собака, другие существенного влияния животного не находили. Кроме того, ученые гораздо реже изучали, как ночная активность самого человека сказывается на собаке.

Международная команда эволюционных антропологов и зоологов под руководством Лорен Шрёдер (Lauren Schroeder) из Университета Торонто в Миссиссоге в Канаде попыталась восполнить этот пробел. Ученые хотели выяснить, влияют ли условия сна и особенности домашнего уклада на его продолжительность и эффективность, а также изучили, какие факторы связаны с ночной активностью собак. Для этого сопоставили движения людей и их питомцев, чтобы установить, как часто те совпадают по времени и кто обычно начинает двигаться первым.

В исследовании участвовали 25 человек и 38 собак — сибирские хаски и аляскинские маламуты в возрасте от двух до 12 лет. Среди людей были 21 женщина и четверо мужчин.

Испытуемые носили на запястье недоминантной руки устройство для мониторинга сна, циркадных ритмов и физической активности MotionWatch 8, собакам такие же приборы крепили к ошейникам. Датчик фиксировал ускорение при движениях в трех взаимно перпендикулярных направлениях — вверх-вниз, вперед-назад и из стороны в сторону. Затем показатели активности суммировались за каждую минуту.

Такой метод исследования называется актографией. Он позволяет регистрировать двигательную активность человека или животного и по изменениям этой активности оценивать периоды движения и покоя в естественных условиях.

После наблюдений участники заполняли анкеты о своих привычках, условиях сна, количестве собак в доме и возможных ночных пробуждениях. Они также проходили опросник Pittsburgh Sleep Quality Index — PSQI, который предназначен для оценки качества сна за предыдущий месяц. Чем выше балл, тем хуже человек оценивает свой сон.

Шрёдер и ее коллеги рассчитывали у людей продолжительность сна и его эффективность — какую долю времени, проведенного в постели ночью, человек действительно спал, а не бодрствовал. У собак анализировали, насколько активно они двигались в ночные часы. Затем сравнивали данные по минутам и проверяли, что происходило раньше: движение человека, собаки или оба события одновременно.

Ученые не обнаружили, что сон в одной кровати с собакой сокращает его продолжительность или мешает человеку спать спокойно. Однако это не значит, что питомцы никогда не мешают отдыхать. Выборка была небольшой, поэтому исследователи не исключили, что в других условиях или у других людей такой негативный эффект мог бы проявиться.

Владельцы нескольких собак чаще жаловались на плохой сон, чем те, у кого была только одна особь. Однако это субъективное мнение: приборы не показали, что эти люди действительно спали хуже.

В 22 из 36 пар специалисты установили связь между ночной активностью человека и собаки. В 10 случаях первым двигался человек, в четырех — собака, а в восьми они двигались почти одновременно, с разницей не более минуты. Таким образом, люди чаще начинали двигаться раньше питомцев, те реагировали на движение хозяев и, вероятно, просыпались.

Отметим, у исследования есть важное ограничение: прибор MotionWatch 8 не проверяли на точность определения сна и бодрствования у собак. Поэтому ученые не могли достоверно установить, спит животное или бодрствует. Прибор фиксировал только движение и его отсутствие. Поэтому вывод о том, что собаки просыпались после движения хозяев — лишь предположение авторов научной работы.

Кроме того, исследователи не записывали поведение собак на видео и не вели аудиозаписи, поэтому не могли определить, чем именно была вызвана ночная активность.

Еще один минус — небольшая выборка и отсутствие контрольной группы, состоящей из людей без собак. Для дальнейших выводов потребуются наблюдения за большим числом животных разных пород и возрастов.

Результаты представлены в журнале PLOS One.

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Игорь Байдов 660 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.