«Роскосмос» прекратит использовать часть модуля МКС из-за утечки воздуха, сообщили источники в NASA
Согласно американским СМИ, небольшая часть модуля МКС «Звезда» больше не будет использоваться космонавтами. Причиной якобы стала невозможность ликвидировать утечки воздуха в ней, несмотря на попытки, предпринятые «Роскосмосом» 5 июня 2026 года.
Ранее Naked Science писал о починке космонавтами «Роскосмоса» переходной камеры модуля МКС «Звезда». Исходно его основа называлась «Салют-9», а на заводе производителе — «Мир-2». Такое имя было в ходу, поскольку основа модуля была изготовлена в 1985 году, а базовое оборудование на ней установили в 1986 году, то есть сорок лет назад. Он состоит из четырех отсеков, три из которых — герметичные. Переходный отсек, в котором заделывали утечки 5 июня, — самый маленький из них. Как ясно из названия, он служит для перехода из основных отсеков модуля к стыковочному узлу, через который на станцию заносили грузы из грузовых космических кораблей. Материал корпуса модуля — алюминиево-магниевые сплавы.
Согласно комментариям, полученным журналистом издания ArsTecnica Эриком Бергером от представителя NASA, 4 июня российская сторона сообщила Агентству, что хочет добраться до точки утечки в переходной камере с помощью сверла и некоего устройства, которое не должно было дать ему просверлить корпус станции насквозь и вызвать разгерметизацию.
NASA было обеспокоено. «Мы угрожали им, что эвакуируем астронавтов в скафандрах на Dragon, это должно было дать послание миру, что мы не согласны, — заявил пожелавший остаться анонимным сотрудник NASA. — Им было все равно».
В первой половине дня пятницы 5 июня, со слов источника, русские космонавты поменяли свои планы. Они появились в переходной камере с пилой. Ей они планировали отпилить некий несущий кронштейн (видимо, чтобы добраться до точки утечки и загерметизировать ее, хотя источник Бергера об этом и не говорит). Тогда NASA и эвакуировало трех американцев, одного француза и одного русского (Андрей Федяев) на корабль SpaceX, пристыкованный к станции.
Анонимный сотрудник NASA заявил: «Мы чувствовали, что если они спилят несущий кронштейн, есть очень высокая вероятность плохого исхода» (потенциальная разгерметизация). Якобы это решение привело к тому, что «Роскосмос» все же не пошел на спиливание кронштейна.
В дни после 5 июня агентства обменивались мнениями по вопросу, но на этой неделе «Роскосмос», со слов источника, заявил, что больше не будет использовать переходную камеру, перестанет пытаться ее загерметизировать. Грузовые корабли «Прогресс» все еще смогут пристыковаться к станции в этом районе для перекачки жидкостей, но люди в камеру входить не будут. Если это так — на МКС появится первый брошенный людьми отсек, хотя и довольно небольшой.
Оценить достоверность всей этой информации сложно. Известна репутация Бергера: это исключительно честный журналист, которого нельзя заставить написать то, чего он не думает. Если он сообщил, что представитель NASA сказал ему именно это — значит, именно так ему и сказали. Однако в Агентстве хорошо знают эту репутацию журналиста. То есть трудно исключать, что они использовали его для вброса в каких-то своих целях.
Официальная позиция «Роскосмоса» по вопросу неизвестна, поскольку он ничего пока не заявлял о случившемся. Однако можно сказать, что если все так, то сама работа и эксперименты на станции не под угрозой. Переходная камера слишком мала в диаметре (смотрите схему выше), чтобы ее можно было использовать в этих целях. Грузы на станцию можно заносить силами космонавтов и через иные отсеки.
Сами же серьезные утечки на корпусе модуля, сделанного несколько десятков лет назад, в известной степени ожидаемы. Помимо переменных механических нагрузок на внутренние стенки станции действуют и процессы коррозии, неизбежные при пятидесятипроцентной влажности, постоянно поддерживаемой на МКС.
Чтобы половина Вселенной оказалась заполнена самовоспроизводящимися машинами, достаточно всего одной технологической цивилизации на миллион галактик. К такому выводу астрофизик Дэвид Киппинг пришел, впервые рассчитав последствия парадокса Ферми в космологических масштабах. Результат сделал отсутствие следов внеземного разума еще труднее для объяснения.
Международный коллектив ученых обнаружил новую серьезную угрозу ускорения потепления планеты, которая скрывается в высокогорных районах Азии. Исследователи выяснили, что стремительное повышение температур приводит к высвобождению огромных запасов древнего углерода из вечной мерзлоты (замерзшие слои грунта, не оттаивающие годами) Тибетского плато.
Исследователям удалось обнаружить у побережья филиппинского острова Лусон останки «Хофуку Мару» — печально известного японского плавучего концлагеря, подорванного торпедой союзников в 1944 году. Затонувший корабль стал братской могилой более чем для тысячи военнопленных, находившихся на борту.
Исследователи НИУ ВШЭ и МГУ доказали универсальный закон, описывающий время исчезновения популяций в случайной среде. Анализ эволюции ветвящихся процессов — сложных вероятностных систем — показал, что вне зависимости от изначального числа особей процесс вымирания подчиняется строгим математическим закономерностям.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Физикам долго не удавалось применить фазовый контраст в электронной микроскопии. Оказалось, что нужно было прекратить искать подходящее вещество для фазовой пластины и обратить внимание на лазеры.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Апреля, 2015
Языкария: сумасшедшие порождения слова
24 Сентября, 2017
Кофе: вред, польза и… наслаждение
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии