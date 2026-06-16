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16 июня, 10:36
Александр Березин
78

«Роскосмос» прекратит использовать часть модуля МКС из-за утечки воздуха, сообщили источники в NASA

❋ 5.4

Согласно американским СМИ, небольшая часть модуля МКС «Звезда» больше не будет использоваться космонавтами. Причиной якобы стала невозможность ликвидировать утечки воздуха в ней, несмотря на попытки, предпринятые «Роскосмосом» 5 июня 2026 года.

Космонавтика
# NASA
# космос
# МКС
# Роскосмос
# Россия
# США
Служебный модуль «Звезда» / © РКК «Энергия», Роскосмос

Ранее Naked Science писал о починке космонавтами «Роскосмоса» переходной камеры модуля МКС «Звезда». Исходно его основа называлась «Салют-9», а на заводе производителе — «Мир-2». Такое имя было в ходу, поскольку основа модуля была изготовлена в 1985 году, а базовое оборудование на ней установили в 1986 году, то есть сорок лет назад. Он состоит из четырех отсеков, три из которых — герметичные. Переходный отсек, в котором заделывали утечки 5 июня, — самый маленький из них. Как ясно из названия, он служит для перехода из основных отсеков модуля к стыковочному узлу, через который на станцию заносили грузы из грузовых космических кораблей. Материал корпуса модуля — алюминиево-магниевые сплавы.

Согласно комментариям, полученным журналистом издания ArsTecnica Эриком Бергером от представителя NASA, 4 июня российская сторона сообщила Агентству, что хочет добраться до точки утечки в переходной камере с помощью сверла и некоего устройства, которое не должно было дать ему просверлить корпус станции насквозь и вызвать разгерметизацию.

NASA было обеспокоено. «Мы угрожали им, что эвакуируем астронавтов в скафандрах на Dragon, это должно было дать послание миру, что мы не согласны, — заявил пожелавший остаться анонимным сотрудник NASA. — Им было все равно».

В первой половине дня пятницы 5 июня, со слов источника, русские космонавты поменяли свои планы. Они появились в переходной камере с пилой. Ей они планировали отпилить некий несущий кронштейн (видимо, чтобы добраться до точки утечки и загерметизировать ее, хотя источник Бергера об этом и не говорит). Тогда NASA и эвакуировало трех американцев, одного француза и одного русского (Андрей Федяев) на корабль SpaceX, пристыкованный к станции.

Анонимный сотрудник NASA заявил: «Мы чувствовали, что если они спилят несущий кронштейн, есть очень высокая вероятность плохого исхода» (потенциальная разгерметизация). Якобы это решение привело к тому, что «Роскосмос» все же не пошел на спиливание кронштейна.

В дни после 5 июня агентства обменивались мнениями по вопросу, но на этой неделе «Роскосмос», со слов источника, заявил, что больше не будет использовать переходную камеру, перестанет пытаться ее загерметизировать. Грузовые корабли «Прогресс» все еще смогут пристыковаться к станции в этом районе для перекачки жидкостей, но люди в камеру входить не будут. Если это так — на МКС появится первый брошенный людьми отсек, хотя и довольно небольшой.

Оценить достоверность всей этой информации сложно. Известна репутация Бергера: это исключительно честный журналист, которого нельзя заставить написать то, чего он не думает. Если он сообщил, что представитель NASA сказал ему именно это — значит, именно так ему и сказали. Однако в Агентстве хорошо знают эту репутацию журналиста. То есть трудно исключать, что они использовали его для вброса в каких-то своих целях.

ПкО на схеме — это переходный отсек, который теперь якобы перестанут использовать из-за утечки. На наружной поверхности ПхО есть антенны системы «Курс» для обеспечения автоматической стыковки космических аппаратов. Также на ПхО расположены три иллюминатора диаметром 228 милиметров / © gctc.ru

Официальная позиция «Роскосмоса» по вопросу неизвестна, поскольку он ничего пока не заявлял о случившемся. Однако можно сказать, что если все так, то сама работа и эксперименты на станции не под угрозой. Переходная камера слишком мала в диаметре (смотрите схему выше), чтобы ее можно было использовать в этих целях. Грузы на станцию можно заносить силами космонавтов и через иные отсеки.

Сами же серьезные утечки на корпусе модуля, сделанного несколько десятков лет назад, в известной степени ожидаемы. Помимо переменных механических нагрузок на внутренние стенки станции действуют и процессы коррозии, неизбежные при пятидесятипроцентной влажности, постоянно поддерживаемой на МКС.

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Космонавтика
# NASA
# космос
# МКС
# Роскосмос
# Россия
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