Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Церера полтора миллиарда лет сохраняла условия для гипотетической жизни благодаря радиации
По мнению ученых, в недрах карликовой планеты между Марсом и Юпитером вполне могли обитать хемотрофы — организмы, которые получают энергию не от Солнца, а от определенных химических реакций. Расчеты показали, что вполне подходящие условия для такой жизни сохранялись на Церере в течение полутора миллиардов лет.
Интерес к крупнейшему объекту Главного пояса астероидов резко возрос в 2015 году, когда Цереры достиг космический аппарат NASA Dawn. Особенное внимание тогда привлекли присланные им снимки 52-километрового кратера Эрнутет: приборы зонда зафиксировали в нем и рядом признаки наличия сложных органических соединений. О каких именно молекулах идет речь, точно определить не удается. Единственное, что космохимики могут сказать достаточно уверенно: это алифатические углеводороды.
Позже нечто подобное заподозрили еще в целом списке кратеров на Церере. Возник вопрос о происхождении этой органики. Многие исследователи предполагали, что она «падала» на карликовую планету вместе с астероидами. Позже расчеты показали, что кратеры для этого слишком давно существуют: столь многосоставные молекулы должны были быстро разрушиться под действием космической радиации.
Так что теперь рассматривается версия о том, что это собственные молекулы Цереры, которые постоянно понемногу проступают на поверхность в местах «ранений». Это привело планетологов к дальнейшим размышлениям о том, что может скрываться внутри маленького мира.
При своем диаметре около 950 километров Церера в 78-80 раз «легче» Луны, ее общая средняя плотность лишь примерно вдвое больше плотности воды. Поверхность карликовой планеты в основном покрыта реголитом, но во многих местах прослеживается водяной лед. Предположительно, под сравнительно тонкой корой скрывается ледяная мантия толщиной в несколько десятков километров. Есть даже смелая гипотеза о том, что в этих льдах скрываются резервуары или глобальная прослойка незамерзающей соленой воды.
Именно эту версию недавно решили проработать планетологи из США. В недавней статье для издания Science Advances они задались вопросом, могла ли Церера быть пригодной для жизни, и в целом получили положительный ответ.
С помощью моделирования ученые попытались восстановить историю карликовой планеты за миллиарды лет существования и разделили ее эволюцию на четыре основных этапа. После первоначальной аккреции из частиц пыли и льда в протопланетном диске должна была произойти так называемая дифференциация: внутреннее разделение вещества на слои. В основном этим процессом управляет гравитация — все более тяжелое стремится к центру. Но для этого расслаивания материя должна оставаться расплавленной.
В случае такого небольшого тела, как Церера, тепла от взаимного трения вещества для этого было бы недостаточно. По расчетам, на самом деле основное тепло для этого должно было выделяться в результате распада радиоактивных элементов, который происходит также внутри Земли и вообще типичен для каменистых миров Солнечной системы.
В результате, как пишут ученые, через примерно 500 миллионов лет после возникновения Цереры внутри нее оформилось твердое каменное ядро, и его должна была окружить внушительная прослойка глобального океана.
Как раз в этот момент, по расчетам, началось самое интересное: калий-40, уран, торий и другие радиоактивные элементы в ядре еще примерно полтора миллиарда лет продолжали распадаться и выделять много тепла, а тогда еще не вся вода полностью высвободилась из него и поступила в океан. За счет этого могло происходить нечто похожее на гидротермальную активность: «кипящая», богатая минералами вода местами вырывалась наверх из-под дна предполагаемого океана Цереры и создавала подобие знаменитых «черных курильщиков».
Биологи давно подозревают, что на Земле эти оазисы горячей минеральной воды были местами появления первой жизни: они предоставляли и тепло, и питательные вещества. Поэтому ничто не мешает предполагать то же самое насчет Цереры, подчеркнули планетологи.
По их мнению, гипотетические гидротермальные жерла могли быть вполне комфортной средой обитания для хемотрофов — организмов, которые не нуждаются в Солнце и «питаются» энергией от химических реакций. В данном случае это мог быть, например, метаногенез: образование молекул метана от взаимодействия углекислого газа и молекулярного водорода.
Что касается современного состояния Цереры, то исследователи не питают особых надежд на ее жизнепригодность в наши дни. По их мнению, вода в жидком состоянии в ее недрах еще может сохраняться, но в виде концентрированного рассола с температурой около минус 20-60 градусов Цельсия.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Ученые из Института демографии Общества Макса Планка (Германия), Висконсинского университета в Мэдисоне (США) и Национального института демографических исследований (Франция) проанализировали материалы из базы данных Human Mortality Database (HMD) — ведущего источника информации о смертности в развитых странах. Они попытались спрогнозировать, сохранятся ли темпы роста продолжительности жизни для людей, родившихся в период с 1939 по 2000...
Ибупрофен и парацетамол (ацетаминофен) свободно продают в аптеках и широко используют для снятия боли и жара. Однако применение препаратов, вероятно, усугубило одну из острых проблем современного здравоохранения — растущую устойчивость бактерий к противомикробным средствам. Новое исследование показало, что каждый из анальгетиков в отдельности способствовал развитию антибиотикорезистентности, а вместе они усилили этот эффект.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нобелевская премия по физике 2018 года присуждена за изобретения в области лазерной физики
Вместо Луны
Коронавирус в России: правда ли, что власти скрывают число заболевших?
Информация в природе: от первичного бульона до Попки-дурака
Подними голову! Познавательный тест по астрономии от Naked Science
10 гаджетов для тех, кого не отпускает прошлое
Наука 2015-го: хорошие новости от Билла Гейтса
Болезни без причины: самые загадочные заболевания человечества
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии