  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
30 сентября, 12:56
Илья Гриднев
4

Атмосферные вихри Юпитера создали неравномерное распределение воды

❋ 4.2

Новое компьютерное моделирование показало, что вода в атмосфере Юпитера распределена крайне неоднородно. Дожди и мощные турбулентные потоки уносят влагу на десятки километров вглубь планеты, из-за чего в одних регионах ее концентрация может быть в 10 раз выше, чем в других.

Астрономия
# JUNO
# внеземная вода
# Юпитер
Моделирование массовой доли водяного пара при давлении 7 бар (A), потенциальной завихренности при давлении 7 бар (B), виртуальной потенциальной температуры при давлении 7 бар (C), массовой доли водяного пара при давлении 9,5 бар (D), потенциальной завихренности при давлении 9,5 бар (E) и виртуальной потенциальной температуры при давлении 9,5 бар (F) на 4180-й день. / © Proceedings of the National Academy of Sciences (2025). DOI: 10.1073/pnas.2419087122

Юпитер — первая планета, сформировавшаяся в Солнечной системе. Его гигантская гравитация значительно повлияла на орбиты Земли и других планет.

Понимание того, сколько на Юпитере воды и где ее искать, дает ключ к разгадке происхождения воды на нашей планете — до сих пор открытому вопросу в планетологии. Предыдущие миссии, такие как Galileo в 90-х годах, обнаружили воду в районе экватора Юпитера, но оставалось неясным, можно ли считать эти данные показательными для всей планеты.

Внешний вид Юпитера с его закрученными полосами и гигантскими вихрями — результат сложной динамики атмосферы. Эта красота создает серьезные трудности для измерения химического состава на глубине. Космический аппарат NASA Juno, который сейчас работает на орбите газового гиганта, призван в том числе определить общее количество воды. Новая научная работа помогает понять, в каких именно областях следует проводить измерения, чтобы получить наиболее точные результаты. Подобные сложности могут возникнуть и при изучении ледяных гигантов, Урана и Нептуна, где конденсируются другие вещества, например метан.

Чтобы разобраться в процессах распределения воды, специалисты из Калифорнийского технологического института (США) создали новую модель гидрологического цикла Юпитера. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые использовали компьютерную симуляцию высокого разрешения, которая воспроизводила условия в средних широтах газового гиганта. Модель охватывала область атмосферы размером 45 000 километров в ширину и 60 000 километров в длину, простираясь от глубин с давлением 87 бар до верхних слоев с давлением 0,002 бара.

Учитывала модель и ключевые особенности Юпитера. Во-первых, его быстрое вращение — сутки на этой планете длятся всего 10 земных часов. Во-вторых, сам гидрологический цикл: как водяной пар конденсируется, образуя облака, выпадает в виде осадков и затем снова испаряется на глубине. Исходно в настройках задали, что глубоко в атмосфере вода распределена равномерно и ее количество в три раза превышает солнечное содержание кислорода.

Симуляция показала, что турбулентные потоки и дожди создают сложную трехмерную структуру распределения влаги. Выпадающие осадки уносят воду глубоко под видимый слой облаков, осушая верхние слои и делая нижнюю атмосферу более влажной на глубине десятков километров. Этот процесс сам по себе создает вертикальную неоднородность. Затем в дело вступают крупномасштабные вихри и волны, которые перемешивают воздушные массы в горизонтальном направлении, но не случайным образом.

На движение воздушных потоков сильно влияет вращение планеты. Динамику этих процессов описывает физическая величина, известная как потенциальная завихренность. Модель показала, что именно она управляет перемешиванием воды по широтам. В результате на уровне давления в семь бар содержание воды может различаться более чем в 10 раз. В одних областях ее концентрация оказывается ниже солнечной, а в других — заметно выше. Этот механизм объясняет, почему локальные измерения не могут дать представление о запасах воды на всей планете.

Исследование прояснило, почему вода на Юпитере распределена столь неоднородно. Это результат сложного взаимодействия между осадками, создающими вертикальное разделение, и мощными атмосферными вихрями, которые перемешивают влагу по широте. 

Модель предполагает, что для точного измерения общего количества воды зондам необходимо опускаться на глубину, где испаряются все выпадающие осадки. Эти выводы помогут в интерпретации данных миссии Juno и планировании будущих аппаратов для изучения других газовых гигантов Солнечной системы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
85 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Астрономия
# JUNO
# внеземная вода
# Юпитер
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
1200
Стоицизм — основа мировоззрения сильных людей
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
600
Введение в лихенологию
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Форум
01 Окт
Бесплатно
Научно-производственный форум «Полимерум-2025»
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Как сделать IT-стартап и не выгореть
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Аргументация: правила, ошибки и уловки
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
01 Окт
750
Нейробиология любопытства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
«Чипирование» в нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
КНДР: страна, живущая в трех эпохах
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Окт
Бесплатно
География в будущем и будущее географии
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
30 сентября, 08:30
Александр Березин

Три грея радиации помогли людям с тяжелым остеоартрозом коленей

Подавляющее большинство людей с возрастом приобретают боль и хруст в коленях, а затем и снижение их подвижности. В тяжелых случаях дело доходит до протезирования сустава. Но замена по функциональности уступает естественному, да и сами операции на пожилых людях не всегда разумны. Корейские ученые предложили новый подход к решению проблемы.

Медицина
# здоровье
# медицина
# остеоартрит
28 сентября, 16:44
Редакция Naked Science

Замкнутый цикл и четвертое поколение: на пороге почти вечного двигателя

ТЭС на ископаемом топливе — причина смерти многих сотен тысяч человек в год. Их замещение поэтому неизбежно, но вот чем? ВИЭ нестабильны в выработке, из-за чего мы видим страновые блэкауты в Испании и ужесточение правил их ввода в Китае с этого года. Атом, напротив, крайне стабилен. Только вот при текущем сценарии использования ядерного топлива разведанные запасы урана слишком малы, чтобы быть долгосрочной основой для недорогой энергии. Пока их хватает, а что будет завтра? Именно ответу на этот вопрос и посвящены два страхующих друг друга прорывных российских проекта по замыканию топливного цикла.

С точки зрения науки
# атомная энергетика
# атомные реакторы
# АЭС
# БН-1200
# БРЕСТ
# Россия
# технологии
# ядерная энергия
Выбор редакции
29 сентября, 15:09
Адель Романова

Третий межзвездный объект при наличии комы и хвоста не повел себя как комета

Обычно выбрасываемое кометой вещество придает ей заметное ускорение. Как выяснилось, с третьим известным науке межзвездным объектом 3I/ATLAS этого практически не происходит, хотя у него есть и кома, и хвост. Астрофизики сейчас пытаются найти этому объяснение.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
27 сентября, 14:07
Игорь Байдов

Перелеты без тряски: физики решили проблему турбулентности

Резкий крен, падение в воздушную яму и тревожный сигнал ремней безопасности — знакомые ощущения для любого, кто часто летает. Для миллионов пассажиров турбулентность остается главным источником дискомфорта и страха в полете. Но авторы нового исследования обещают перевести ее из разряда непредсказуемых явлений в область точной науки. Они заявили о создании, возможно, самой передовой математической модели турбулентности, которая поможет сделать полет гораздо спокойнее.

Физика
# авиаперелет
# распространение турбулентности
# самолеты
# турбулентность
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Атмосферные вихри Юпитера создали неравномерное распределение воды

    30 сентября, 12:56

  2. Промышленные стоки очистят от фенола и получат из него сырье для смол и лекарств

    30 сентября, 11:57

  3. Волатильность биткоина научились предсказывать по его конкуренту

    30 сентября, 11:00

  4. В России разработали уникальный метод ранней диагностики врожденной патологии у детей

    30 сентября, 10:56
Выбор редакции

Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Последние комментарии

Driving Life
3 минуты назад
Александр, ак вот, я про вертолет там и имею ввиду "...в современных условиях это скорее всего труднодоступное место". Зачем там строить аэропорт на

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

A. Y
7 минут назад
Вам еще срать и срать до сша

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

A. Y
8 минут назад
Количество аэропортов сильно отличается у США и России: США • По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA): 🛫 около 19 600

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Леонид Соловьев
20 минут назад
Ребята,вы бедную Ольгу забарибали.

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Дмитрий Кузнецов
20 минут назад
Надо было видео снять! Че нам те фотографии?!... 🥴

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Светлана
30 минут назад
Интересно кто победил

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Goba Voteh
41 минута назад
Господи первые фото спонтанного характера где они едят,уже много лет всё что вижу дак это ,,таят льды им пц!"

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Valerij Zviozdkin
1 час назад
Ретранслятор может быть на геостационарке тоже по идее.Важно не к-во,но и высота достижений китайской инженерии.

Ракеты как машины: Китай изменит подход к массовому выпуску космических аппаратов

Витольд Брутис
1 час назад
Сергей, выпускать будут в Барановичах.

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Витольд Брутис
1 час назад
Для Беларуси, это создание новой отрасли производства гражданская авиация. Выпускать будут в Барановичах.

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Pavel Feoktistov
1 час назад
Черных бьют

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Малик Исхаков
2 часа назад
Это с чёрным медведем. Он меньше белого медведя и гризли. А ранее видел передачу на канале типа "Энимал Планет" , где на туше кита была легкая грызня

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Driving Life
3 часа назад
Александр, Китай грамотно и гладко перешел с коммунизма к капитализму. А у нас иноагенты специально всё сломали (здесь должно быть видео с Чубайсом

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Александр Березин
3 часа назад
Driving, стоимость летного часа вертолета в неск. раз выше, чем у самолета той же грузподъемности. От этого все и танцы. "Другими словами, в свое время,

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Driving Life
3 часа назад
Александр, по топливной экономичности вертолет явно уступает самолету в несколько раз (если только не сравнивать вертолет с 2 ГТД с поршневым АН-2).

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Александр Прокопенко
3 часа назад
Мдаа, а Россия по ресурсам кратно богаче, кратно меньше населения, результат за 25 мизер на фоне Китая, и что печально перспектив, что станет лучше не

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Игорь Полищук
3 часа назад
Право первого плета надо предоставить плешивому и картофляннику авось долетят

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

80muha
3 часа назад
Одни зооэксперты в коментах!

В Канаде запечатлели схватку белого и черного медведей

Ваван Смирнов
3 часа назад
Vitek, скорее влияет расстрел за коррупцию .

Фото машиниста с разницей в четверть века показали разительный прогресс китайских железных дорог

Игорь Евгеньевич Егоров...
4 часа назад
Арслан, что-то я сомневаюсь, что у Александра Григорьевича будут тупо пилить бюджет и растягивать сроки. Так что, в отличие от Байкала этот проект

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно