  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 августа, 20:53
Адель Романенкова
135

Планетологи пришли к выводу о внеземном происхождении Мирового океана

❋ 5.1

По соотношению некоторых химических элементов ученые попытались вычислить, сколько воды и вообще летучих веществ могла накопить наша планета во время своего формирования. Выяснилось, что первозданная Земля должна была быть «сухой». Самое интересное, что кометы, согласно расчетам, не могли обогатить ее океанами. Вместо этого лучше всего современное состояние Земли объяснила другая смелая версия: о том, что большая часть нашей воды — с другой планеты.

Астрономия
# импактная гипотеза
# космос
# Мировой океан
# происхождение воды
# происхождение Луны
# Тейя
Иллюстрация гипотетического столкновения Земли с другой планетой в далеком прошлом
Иллюстрация гипотетического столкновения Земли с другой планетой в далеком прошлом / © DENG Hongping and Hangzhou Sphere Studio

Из десятков тысяч найденных на Земле метеоритов примерно 4% составляют углистые хондриты — породы, очень богатые углеродом и даже органическими соединениями, а еще водой: ее молекулы «встроены» в кристаллическую структуру минералов и составляют примерно 10-20% всего вещества в метеорите.

Их считают «капсулами времени» — образцами первозданного вещества Солнечной системы, из которого формировались каменистые планеты. Но есть принципиально важный момент: по сложившимся представлениям ученых, углистые хондриты прилетают к нам из Главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером или его окрестностей. То есть это «исходный» материал именно той части системы. Меж тем планетологи уверены, что в зависимости от расстояния от Солнца изначальные условия в нашем космическом семействе сильно отличались. Это особенно касается распределения летучих веществ — таких, которые испаряются уже при сравнительно небольшом нагреве.

Недавно исследователи из Бернского университета (Швейцария) решили подробно изучить эти метеориты на предмет количества в них марганца и хрома — их тоже считают в меру летучими. Причем хром немного более тугоплавкий, и это дает примечательную подсказку: по их соотношению можно понять, насколько этот материал был способен удерживать в себе что-либо летучее, то есть насколько он был «сухим» изначально. Если марганца по сравнению с хромом мало — вещество «сухое», много — «влажное». Разобраться в этом нужно было, чтобы приблизиться к ответу на один из самых интересных вопросов мировой науки — о происхождении океанов Земли. Своими расчетами ученые поделились в статье для Science Advances.

В углистых хондритах соотношение марганца и хрома оказалось в среднем равно 0,84. Ученые сравнили его с таковым в земных породах, в которых его среднее значение составило 0,475. Очевидно, что вещество Земли гораздо «суше» этих метеоритов, но планетологи считают, что наша планета все равно слишком богата летучими веществами при своем расстоянии от Солнца. Напомним, оно составляет около 150 миллионов километров. Моделирование процесса формирования планет Солнечной системы показало, что в наших краях молекулы воды не могли как следует удерживаться на крупинках твердого вещества, поэтому Земля в процессе набора массы из протопланетного диска вряд ли могла накопить столько воды, сколько мы наблюдаем сегодня.

Что касается комет, то большинство из них «родом» из-за орбиты Нептуна, а там гораздо легче идут химические реакции с участием дейтерия. Именно поэтому, по одной из основных версий, кометная вода настолько богата этим тяжелым водородом. В земной воде дейтерия мизерное количество. Это считают веской причиной сомневаться в том, что Мировой океан — последствие кометной бомбардировки.

Тем не менее исследователи Солнечной системы подозревают, что выход из столь трудного положения возможен: они давно обдумывают с этой точки зрения самую распространенную гипотезу происхождения Луны — «гипотезу Тейи». Ее также называют импактной, или гипотезой гигантского столкновения. По этой версии, в самом начале своей истории, примерно 4,5 миллиарда лет назад, Земля столкнулась с планетой примерно размером с Марс, а из обломков сформировалась Луна.

Ученые решили оттолкнуться от этой гипотезы и попытаться выяснить, что представляла собой предполагаемая Тейя по химическому составу. Они рассмотрели три сценария. В первом гипотетическая планета идентична современной земной мантии, а во втором и третьем состоит из вещества углистых хондритов, только во втором составляет лишь десятую часть нынешней Земли, а в третьем — до 40 процентов ее массы.

Выяснилось, что к нынешнему соотношению марганца и хрома в земном веществе вернее всего приводит второй вариант — столкновение с очень «влажной» планетой, которая примерно в 10 раз «легче» Земли. В смысле массы это как раз то, что и предполагается по гипотезе гигантского столкновения. По расчетам вышло, что более массивная Тейя нанесла бы слишком сильный удар: в космос унесло бы столько летучего материала, что Земля уже не стала бы такой, как сейчас.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
204 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# импактная гипотеза
# космос
# Мировой океан
# происхождение воды
# происхождение Луны
# Тейя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Авг
Бесплатно
Самые красивые объекты ЮНЕСКО России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
30 Авг
1500
Жизнь во Вселенной: антропный принцип и парадокс Ферми
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Авг
800
Когда птицы правили планетой
Medio Modo
Москва
Лекция
31 Авг
1000
Гены: характер, болезни, суперспособности и суперсолдаты
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
31 Авг
Бесплатно
Советские самолеты: от сельского хозяйства до космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Спинозавриды: водные динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Советско-японские конфликты 30-х годов: причины и следствия
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
02 Сен
Бесплатно
Проекту нужен человек: как использовать нейросети для развития мышления
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург
Лекция
03 Сен
Бесплатно
Эпохи русской книги
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
28 августа, 13:14
МГППУ

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.

МГППУ
# мозг
# общение
# продолжительность жизни
# Психология
# старение
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Планетологи пришли к выводу о внеземном происхождении Мирового океана

    29 августа, 20:53

  2. Физики создали вдохновленный сетчаткой фотодиод для машинного зрения

    29 августа, 20:02

  3. Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

    29 августа, 14:50

  4. У миллионов супругов обнаружили совпадение нарушений психики

    29 августа, 14:35
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Иван Колупаев
1 час назад
Сергей, но вообще конечно число малограмотных неплохо коррелирует с количеством мигрантов в США. Посмотрим удастся ли Трампу поднять грамотность

43 миллиона взрослых американцев не могут свободно читать и писать

Иван Колупаев
3 часа назад
Сергей, это все равно американцы хоть будь они трижды понаехавшие.

43 миллиона взрослых американцев не могут свободно читать и писать

Александр Березин
4 часа назад
Сергей, дорогой читатель. Вы находитесь в блоге другого читателя в разделе "Сообщество". Что бы вы не перепутали, прямо вверху страницы написано:

43 миллиона взрослых американцев не могут свободно читать и писать

Vadim P.
4 часа назад
https://www.ixbt.com/news/2025/08/29/starlink-direct-google-samsung.html

Тридцатый полет и посадка: Falcon 9 обновила рекорд многоразовости

Сергей Механик
5 часов назад
Nikita, однако мне кажется, что есть и другие причины и цели. 😉

Психологи выяснили, насколько «уколы красоты» повышают привлекательность женщин

Сергей Кузнецов
6 часов назад
дорогая редакция, было бы круто не врать в заголовках. "не обладают достаточными навыками грамотности по английскому языку" - это значит, скорее

43 миллиона взрослых американцев не могут свободно читать и писать

Никита Безрукавый
6 часов назад
Barkadi, железнодорожные паромы через Каспийское море существуют и являются важной частью транспортной системы Каспийского региона. Эти переправы

Железнодорожная сеть мира

Иван Колупаев
7 часов назад
Николай, а уже разъяснили, что все неправильно поняли, слухи преувеличены и вообще этот Мальцев никуда не денется, будет ритмично выполнять задачи

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

максим сидоренков
8 часов назад
Боюсь, что проблему уже ладе расстрелами не решить, увы:)

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

максим сидоренков
8 часов назад
Сергей, а про социализм слышали что-нить? В вашей же стране был, так же как и первый космонавт:)

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

максим сидоренков
8 часов назад
Александр, сразу видно, что проживая в СССР, вы не научились элементарной логике. Козырять своим проживанием в СССР, отрицая очевидные факты:

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

ulogin_facebook_998483030336074
9 часов назад
John, выключают.

Ночное освещение части Азии в 2014 и 2024 годах

Иван Колупаев
9 часов назад
Там еще уточка была желтая опять власти скрывают 🐤

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

Александр Морозов
9 часов назад
Что я услышал, это не мы (эффективные менеджеры) все просрали, это не мы разворовали великое наследие, это не мы занимались 30 лет

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Михаил Духанин
9 часов назад
Платить и финансировать не пробуют и не собираются, начать платить, значит вновь создать средний класс, от него проблемы, даже дебилы во власти это

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Сергей Русиш
10 часов назад
Лариса, А чем вы говорите?

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Николай Головин
10 часов назад
Sam, рейтинг стран по длине фаллоса обычно составляют по личному мнению опрошенного.

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Николай Головин
10 часов назад
Кто бы сомневался...

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Динар Еремеев
10 часов назад
Евросоюз с Урсулой и Зеленским в полной жопе)))

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Dexter Stockman
10 часов назад
Сергей, прав 146% России конец как прогрессивному государству настал в 2018 ещё. В 2022 подтвердить.

Ученые определили факторы доверия науке у россиян

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно