На Земле случился самый сильный с начала века солнечный шторм
На Земле продолжается магнитная буря, начавшаяся после вспышки максимального класса Х на Солнце. В ночь на 20 января показатели магнитной бури достигли «невероятных» уровней.
Как сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, магнитная буря в ночь на 20 января достигла уровня G4.7. Исследователи в 02:12 по московскому времени отмечали, что выход на высший уровень G5 мог произойти в течение одного-двух часов.
В 07:30 Лаборатория солнечной астрономии уточнила, что первая импульсная фаза геомагнитного шторма завершается. Скорость солнечного ветра стабилизировалась на уровне 900 километров в секунду, что превышает обычную примерно в два-три раза. Значения индукции магнитного поля около Земли оставались примерно в 10 раз выше нормы. По оценкам исследователей, показатели перешли от «невероятных» к очень сильным.
Специалисты утром наблюдали быструю смену знака магнитного поля. Если тенденция сохранится, это может привести ко второму сильному геомагнитному всплеску. Минимальный уровень индексов может достичь G4. Исследователи не исключают достижения уровня G5. За последние 20 лет наивысший уровень G5 специалисты фиксировали в мае 2024 года.
Вероятно, геомагнитное событие продлится не меньше суток. При этом активность будет оставаться на «красном» уровне. Периоды кратковременных ослаблений бури могут начаться 21 января. По оценкам лаборатории, геомагнитная обстановка стабилизируется не раньше, чем через два-три дня.
Мощная магнитная буря привела к исключительно сильным полярным сияниям, которые могли наблюдать жители России и стран Европы. Нижняя граница сияния опускалась до широты около 40 градусов — примерно на уровне Мадрида и Рима. Исследователи не исключили повторения события в ночь на 21 января, хотя менее мощного.
В Лаборатории солнечной астрономии в 10:13 по московскому времени отметили, что, вероятно, начинается второй пик бури.
Специалисты также рассказали, что прошедший в окрестностях Земли радиационный шторм стал самым мощным в XXI веке. Пик максимальных значений солнечных протонов — 37 000 pfu (единиц потока протонов) пришелся на 19 января, 22:15 по московскому времени. Предыдущая мощнейшая радиационная буря произошла 6 ноября 2001 года (31 700 единиц). За всю историю достоверных наблюдений, которые ведут с 1976-го, рекордным считается шторм 24 марта 1991 года, составивший около 43 000 единиц.
Из-за экстремального солнечного радиационного шторма экипажу МКС пришлось экстренно эвакуироваться в российский служебный модуль «Звезда» для выполнения протокола радиационной безопасности Safe Haven, рассказал аналитик солнечной активности и автор проекта Space Weather News Бен Дэвидсон. Об активации протокола Safe Haven также сообщили американские СМИ. Космонавты используют служебный модуль «Звезда» в качестве радиационного убежища, так как он самый радиационно-защищенный на МКС.
