Хотите получать важные новости науки?
Подписаться
  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
46 минут назад
Адель Романенкова
51

Двойные черные дыры предложили использовать в качестве супертелескопа

4.9

Астрономы предложили необычный способ обнаружения двойных систем сверхмассивных черных дыр в сливающихся галактиках: по расчетам ученых, эти объекты сами должны выдавать свое присутствие благодаря известному феномену — гравитационному линзированию.

Астрономия
# гравитационная линза
# двойные системы
# космос
# сверхмассивные черные дыры
Слияние черных дыр в представлении художника
Слияние черных дыр в представлении художника / © Simulating eXtreme Spacetimes (SXS) project, LIGO

В центре нашей галактики Млечный Путь, как известно, находится черная дыра массой более четырех миллионов Солнц, обозначенная как объект Стрелец А*. Она расположена в направлении одноименного созвездия. Обнаружить само ее существование и составить о ней представление во многом удалось по «поведению» ближайших к ней звезд.

Важную роль сыграла в этом звезда S2, которая успевает совершить оборот вокруг этой сверхмассивной черной дыры за 16 лет. Для сравнения, расположенному в 26 тысячах световых лет от центра галактики Солнцу на это требуется около 240 миллионов лет.

S2 в точке своего максимального сближения с черной дырой оказывается от нее всего примерно вчетверо дальше, чем Плутон от Солнца. Астрономы во время наблюдений обнаружили, что при подходе звезды к этой точке ее свет заметно меняется, и это не что иное, как действие гравитационной линзы.

Обращение ближайших звезд вокруг центра галактики Млечный Путь (ускоренное видео, составленное из изображений за примерно 20 лет наблюдений) / © ESO/MPE

Роль такой линзы играет сама черная дыра. Как это работает: по Эйнштейну, гравитация — результат искривления пространства-времени любой частицей, имеющей массу, то есть любым веществом. Чем больше масса, тем сильнее деформация. Вокруг планеты, звезды, черной дыры или целой галактики образуется невидимая сфера этой деформации.

Когда, с точки зрения наблюдателя, рядом с ней оказывается посторонний источник света, этот свет искажается — он вынужден огибать искривленное пространство-время. Именно благодаря этому многие далекие галактики выглядят изогнутыми в дуги или даже предстают в виде колец: их «линзирует» находящаяся перед ними массивная галактика. Для астрофизиков этот эффект — мощный инструмент для наблюдений, то есть, по сути, телескоп: ни одна самая современная обсерватория не может сравниться по своим «увеличительным» способностям с гравитационной линзой.

Недавно ученые из Великобритании и Германии предложили использовать этот эффект для обнаружения тех необычных случаев, когда в центре галактики находится не одна, а целых две сверхмассивные черные дыры. Так бывает после слияний галактик, и исследователям интересно, как складывается ситуация в галактике с двойным ядром.

В статье (доступна на сервере препринтов arXiv.org) астрофизики объяснили, что в двойной системе компаньоны обращаются вокруг общего центра масс, и такое движение черных дыр создает своеобразный характер гравитационного линзирования: оказавшаяся рядом звезда должна внезапно вспыхивать и снова угасать с мнимой периодичностью. Эта периодичность будет соответствовать циклу обращения черных дыр.

При этом некоторые звезды от этого могут становиться в 10 тысяч или даже в миллион раз ярче и светить как «факелы» на фоне галактики. Как пишут ученые, линзированная двойной сверхмассивной черной дырой яркая звезда может создавать видимость квазара, то есть активного галактического ядра, но с явными отличиями от квазара настоящего.

Отметим, что наличие двойных сверхмассивных черных дыр подозревают уже в нескольких известных галактиках, а в некоторых из них это «подсказывают» именно такие квазипериодические вспышки. Например, в активном галактическом ядре OJ 287 такие вспышки происходят каждые 11-12 лет, и причиной этого считают гравитационный «танец» черных дыр.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романенкова
183 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# гравитационная линза
# двойные системы
# космос
# сверхмассивные черные дыры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Дикие соседи
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Страшно, больно, непонятно: угадай медицинский раритет
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Все о батарейках
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Июн
1200
Откуда взялись птицы
Medio Modo
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Современные представления об инстинкте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Июн
Бесплатно
Психиатрия между стандартом и реальностью
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
27 Июн
Бесплатно
Пиратство в античности
Библиотека им. А.С. Пушкина
Москва
Лекция
27 Июн
1000
Нейросети — на каждый день и на всю жизнь
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
27 Июн
700
Личность и идентичность
Зануда
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
Вчера, 17:26
Елена Андреевна

Ученые узнали, почему акулы замирают, когда их переворачивают кверху брюхом

Состояние паралича, в которое впадают разные виды животных, хорошо известно и задокументировано. Обычно оно считается защитной реакцией в случае опасности, но никаких доказательств этому до сих пор нет. Особенно загадочным остается поведение обитателей океана, притворяющихся мертвыми. Ученые проверили существующие объяснения этого эффекта и сделали неожиданные выводы.

Биология
# акулы
# паралич
# симуляция
# хрящевые рыбы
# эволюция
Позавчера, 07:43
Андрей Папиш

Новый остров в Каспийском море возник из-за обмеления

Крупнейшее в мире озеро, Каспийское море, давно теряет свой объем по разным причинам, специалисты указывают на перемены климата как глобального, так и регионального. Российские океанологи недавно обнаружили на севере Каспия новый остров, очередное подтверждение обмеления моря. Naked Science связался с учеными, открывшими участок суши, и выяснил подробности.

Климат
# акватория
# изменение климата
# Каспийское море
# океанология
# остров
# уровень моря
Вчера, 15:19
ФизТех

Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера

Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.

ФизТех
# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
# Шум
20 июня
Александр Березин

Ученые предложили посадить лес размером с Северную Америку, чтобы не перегреть планету

Выбросы углекислого газа, которые возникнут при сжигании доказанных запасов ископаемого топлива всего 200 компаний, будут настолько велики, что для их компенсации нужны новые леса в десятки миллионов квадратных километров. По крайней мере, так считают авторы новой научной работы. Однако исследование их предшественников ставит эти выводы под серьезное сомнение.

Климат
# антропогенные выбросы углекислого газа
# глобальное потепление
# климат
Позавчера, 17:59
Татьяна

Генетики показали, что произошло с населением при резкой смене культур в Европе в раннем медном веке

Ученые продолжают исследовать генетическую историю народов Европы. Один из важнейших регионов — Среднедунайская, или Паннонская, равнина. Сейчас это территория, главным образом, Венгрии, Румынии. В конце неолита здесь произошли радикальные изменения археологических культур. Что стало причиной? Миграции, экономика, а может быть, климатические катаклизмы? Авторы новой работы дали ответ, изучив кровные связи жителей.

Археология
# Венгрия
# древняя днк
# медный век
# неолит
# Паннония
17 июня
Адель Романенкова

Давно отключенный спутник внезапно прислал «громкий» радиосигнал

Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.

Астрономия
# космический мусор
# космос
# радиосигналы
# спутники
5 июня
Александр Березин

Нашествие миллиона антилоп на Россию заставило фермеров просить об отстреле с вертолетов

Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.

Биология
# антилопы
# глобальное озеленение
# Россия
19 июня
ЮФУ

Ученые выяснили, почему ИИ не победит в «Что? Где? Когда?» среднестатистического россиянина

В ЮФУ придумали новый остроумный способ тестировать ИИ на способность работать в реальных ситуациях использования русского языка. Исследователи искусственного интеллекта из МИИ ИМ ЮФУ предлагают использовать интеллектуальные языковые игры, как пример — заставлять ИИ отвечать на вопросы из архива телевикторины «Что? Где? Когда?» и «Своей игры». Инициативу прокомментировал опытный игрок.

ЮФУ
# ChatGPT
# игра
# интеллект
# искусственный интеллект
# россияне
# языковые модели
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Разработка российских ученых ускорит проведение испытаний авиадвигателей

    1 минута назад

  2. Двойные черные дыры предложили использовать в качестве супертелескопа

    46 минут назад

  3. Самки японских макак не испугались личинок на трупах близких сородичей

    2 часа назад

  4. Бумеранг из Облазовой пещеры оказался одним из древнейших в Европе и, возможно, в мире

    Вчера, 21:14
Выбор редакции

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

23 июня

Последние комментарии

Дмитрий
4 минуты назад
B., двс? :) По мне лучше не выходить, чем на велосипеде в экстремальных условиях

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Игорь Коняшов
16 минут назад
S., разработки вечного двигателя идут ещё с древности) Но уже в конце 18 века французская академия наук перестала рассматривать такие проекты. Но

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Игорь Коняшов
19 минут назад
B., похоже кроме этой тупой фразы в твоём мозгу больше ничего не поместилось) Пиши конкретно, как у тебя двигатель на водороде оказался двигателем

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Игорь Коняшов
22 минуты назад
S., даже в этой говно заметке авторы недоумевают, ведь нарушается закон сохранения энергии) Нельзя быть таким доверчивым))

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Xxx Xxx
47 минут назад
Конрад, ты идиот ебаный, ты че думаешь на электростанциях сжигают сырую нефть???😂😂😂

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Евгений Керель
1 час назад
С интересом бы почитал такие наблюдения у разных животных и сравнение . Спасибо за статью.

Самки японских макак не испугались личинок на трупах близких сородичей

Ivan Zlatoustov
1 час назад
rim, а вы пробовали заказывать тарифы выше эконом? Такси сразу становятся "с человеческим лицом"

В «Яндекс Go» теперь можно заказать вертолет

Irina Barrett
2 часа назад
Lera, именно, рынок подержанных автомобилей растет, если ДВС автомобиль покупают и продают и не раз, то электрические на вторичном рынке стоят без

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Irina Barrett
2 часа назад
Константин, добавьте еще (Тесла вес и бензиновый или гибридный автомобиль для сравнения по весу) - Тесла гробит дороги похлеще обычных машин :), плюс

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Анатолий
2 часа назад
Дмитрий, это сколько конопли надо угробить, чтобы километр проехать?

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

m k
2 часа назад
Aлек, Возомнил из себя великого умника?! Ты даже юморной ответ мой не смог понять и поставил мне минус. Так теперь не истери получая ответку .

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

m k
2 часа назад
Aлек, в слове тролятина одна буква "Л" если что. Особо одаренным умникам на заметку . Начни с грамматики.

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

m k
2 часа назад
Aлек, вот и я ставлю минус тупым . Иди чеши репу .

Астероид 2024 YR4 может нанести значительный ущерб человечеству

Евгений Белый
2 часа назад
Акумуляторы токсичные, их нужно утилизировать, более безопасные акумы ещё изобретають; а так-же электричество в городах всё ещё добывают Тепловые

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Евгений Белый
2 часа назад
Акумуляторы токсичные, их нужно утилизировать, более безопасные акумы ещё изобретають; а так-же электричество в городах всё ещё добывают Тепловые

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Евгений Белый
2 часа назад
не понимаю в чём смысл исследования 🤔 это-ж было очевидно с самого начала 😅 проблема электромобилей в их акумуляторах и т.д

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Евгений Белый
2 часа назад
Роман, да, для городов и в повседневной жизни (возможно) это будет гораздо экологичнее :> но вот куда девать отходы? ДВС можно переплавить и

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Евгений Белый
2 часа назад
Роман, да, для городов и в повседневной жизни (возможно) это будет гораздо экологичнее :> но вот куда девать отходы? ДВС можно переплавить и

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

ANDY
3 часа назад
Sony, Ты больной, тебя тоже вылечат..🙈

SpaceX отправила останки людей в космос 

Конрад Грамов
3 часа назад
Давид, Вы вообще не в теме и приводите ложные утверждения. К тому же не владеете терминологией,- причем здесь токсины? Это не биологические объекты.

Швейцария решила не публиковать исследование, доказывающее, что переход на электромобили полезен для окружающей среды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно