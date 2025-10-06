  • Добавить в закладки
6 октября, 07:55
Игорь Байдов
Астрономы отыскали самую «чистую» на сегодняшний день звезду во Вселенной

❋ 4.8

В соседней галактике ученые обнаружили звезду с самым низким содержанием металлов. Эта звезда — настоящая машина времени, которая хранит в себе химический след первых светил, вспыхнувших после Большого взрыва. Открытие не только ставит под сомнение существующие теории о рождении звезд, но и заставляет ученых искать новые, неизвестные науке космические процессы, участвующие в звездообразовании.

Астрономия
# Большое Магелланово облако
# большой взрыв
# вселенная
# звезды
# космическая пыль
# металлы
# Млечный путь
# сверхновые
# Углерод
# ядерный синтез
Большое Магелланово облако
Большое Магелланово облако, галактика-спутник Млечного Пути, где открыли звезду SDSS J0715-7334 / © Josh Lake, NASA, ESA

Согласно общепринятой модели, сразу после Большого взрыва Вселенная была очень горячей и плотной. В первые минуты происходил первичный нуклеосинтез — процесс образования атомных ядер, в результате которого сформировались ядра легких элементов: в основном водорода и гелия.

Спустя несколько сотен миллионов лет облака водорода и гелия стали сжиматься под действием гравитации, что привело к образованию первых светил, так называемых звезд поколения III. Эти светила были массивными и горячими по сравнению с типичными современными звездами. Постепенно в их ядрах запустились ядерные реакции, результатом которых стали рождение тяжелых элементов. 

Когда звезды поколения III исчерпали топливо в своих недрах, они взрывались как сверхновые. При этом происходил краткий, но колоссальный всплеск энергии. Во время взрыва и в последующих процессах образовывались металлы: элементы вплоть до железа формировались в ядрах звезд, а более тяжелые, например золото, уран — преимущественно в r-процессе (в том числе и при слиянии нейтронных звезд).

Ударная волна сверхновой разносила эти элементы по космическому пространству. Газ и пыль, обогащенные тяжелыми металлами, смешивались с «первозданным» водородом и гелием. Из этой смеси формировалось следующее поколение звезд — уже с включением тяжелых металлов. С каждым таким циклом появлялись новые светила и, что важно, планеты вокруг них. 

Многие астрономы «охотятся» за объектами почти «нетронутыми» временем, которые сформировались из остатков первых сверхновых. Речь идет о звездах поколения II. Эти древние тела содержат небольшое количество тяжелых металлов и помогают ученым понять, как развивалась материя в эпоху после рождения Вселенной.

Международной команде исследователей под руководством Александра Джи (Alexander Ji) из Чикагского университета в США удалось найти звезду с рекордно низкой металличностью. Объект находится в соседней галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии 81,5 тысяч световых лет от Солнца.  

Звезда, занесенная в каталог под номером SDSS J0715-7334 — достаточно холодный красный гигант (температура поверхности 4700 кельвин). Она имеет общее содержание металлов всего 0,8 частей на миллион, что примерно в 20 тысяч раз меньше, чем у Солнца, и в 10 раз меньше, чем у предыдущего рекордсмена — SMSS J0313–6708.

Астрономы обнаружили, что в SDSS J0715-7334 практически нет железа — и это вполне логично, ведь некоторые очень древние звезды тоже почти не содержат тяжелых элементов. Но неожиданным стало другое — у звезды оказалось очень низкое содержание углерода. Обычно у таких «чистых» и старых светил углерода, наоборот, много, потому что он помогает облаку газа охлаждаться, что способствует образованию звезд.

SDSS J0715−7334
Количество углерода и железа в SDSS J0715−7334 и в других малометалличных звездах / © Alexander P. Ji et al.

Это фундаментальное отличие указывает на то, что SDSS J0715-7334 могла сформироваться совершенно иным путем, чем ее «собратья». Современные модели звездообразования гласят, что для формирования звезды размером с SDSS J0715-7334 необходим относительно небольшой и холодный сгусток газа. Чтобы газ мог охладиться и сжаться, обычно требуются элементы (например, углерод) с эффективными электронными переходами и спектральными линиями, которые позволяют газу быстро терять тепло и коллапсировать. Отсутствие углерода в составе звезды ставит под сомнение этот сценарий.

Иными словами, SDSS J0715-7334 получилась бедной по содержанию тех элементов, которые обычно встречаются в других древних звездах.

Джи и его коллеги предложили альтернативное объяснение феномену. Возможно, в данном случае  процесс охлаждения обеспечил не углерод, а космическая пыль, состоящая из частиц тяжелых элементов. Мельчайшие частицы пыли способны поглощать энергию, а затем переизлучать ее в виде тепла, в основном в инфракрасном диапазоне. Этот механизм играет важную роль в регулировании температуры межзвездной среды и помогает газу остыть. Однако прямых доказательств, что охлаждение с помощью пыли играло такую важную роль в ранней Вселенной, пока недостаточно.

Ученые пришли к выводу, что скорее всего газ в разных областях Вселенной охлаждается по-разному. Но это всего лишь гипотеза, пока нет убедительных доказательств, которые могли бы ее подтвердить или опровергнуть. 

Если гипотеза верна, SDSS J0715-7334 открывает новое окно в прошлое космоса. Это значит, что условия формирования первых светил были неодинаковыми. В Большом Магеллановом Облаке звезды могли рождаться иначе, чем в Млечном Пути. В таком случае открытие поможет уточнить, как именно появились первые химические элементы и как быстро шло обогащение материи тяжелыми металлами.

Препринт работы опубликован на сайте Корнеллского университета.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
401 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Комментарии

Rinat Bagoutdinov
Rinat Bagoutdinov
5 минут назад
-
0
+
А почему поколение 3? Логично вроде бы обозначить первые звезды поколением 1 (или 0), а потом уж 2,3,4, ...
Ответить
-
0
+

Evgeny
2 минуты назад
Александр, соленоводный это уж чересчур хтонично,непонятно даже как и где его испытывать. На Луне?

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Rinat Bagoutdinov
5 минут назад
А почему поколение 3? Логично вроде бы обозначить первые звезды поколением 1 (или 0), а потом уж 2,3,4, ...

Астрономы отыскали самую «чистую» на сегодняшний день звезду во Вселенной

Darmen
19 минут назад
Италия выпускающая Киндер сюрприз территория одного города Казахстана имеет вооружение кто не даёт нам право создать эффективную

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

n3cr0x Bln
26 минут назад
Надо же так заливать... В Берлине за 500 Мбит в секунду я платил 49,99 и это ни в какое сравнение с таблицей, потому что это было бы более 500 евро в месяц за

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Ярослав Кот
42 минуты назад
Я как человек, писавший статью на Википедии про твердофазной ядерный ракетный двигатель, говорю От земли до луны летать на таких не вариант

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Надежда Нагорная
1 час назад
Смысл статьи? Нужно писать: ,,Сколько стоит интернет в разных странах при этом указывая доходы населения."

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Александр Романов
1 час назад
45 евро домашний на 1gb/s в обе стороны(Vodafone) Мобильный 45 евро безлимит 500mb/s + дополнительная партнёрская карта для жены на 60gb(Vodafone) 90евро за домашний и

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Александр Виноградов
2 часа назад
Valerij, Это где вы взяли такие цифры энерговыделения? 500 киловат это примерно 750 л.с так для справки.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Kir Gremilov
2 часа назад
Сергей, всегда так было. Просто сегодня - это силы армии, ВВС и ВМФ, а не денежные потоки

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Сергей Механик
2 часа назад
Обидно, что мировой порядок в наше время формируется только с позиции силы. 😕

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Valerij Zviozdkin
3 часа назад
500 киловатт это тонна pu-238(4 млрд.$),15 мегаватт=30 тонн pu-238.Мечтать не вредно,вредно не мечтать.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Toyly Dowletgeldiyew
3 часа назад
‼️❗‼️ А где Туркменистаннапишите пожалуйста!!!????

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Иван Колупаев
4 часа назад
Вася, ну аффтар потому и эксперт что знает больше чем среднестатистический васяпупкин. https://go2starss.narod.ru/pub/E025_ID.html

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Виктор Бучинский
4 часа назад
Руслан, Донецк самая высокая скорость 100мб, 600р

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

Артем Ходырев
6 часов назад
Азиз, вам никто не сказал что она замерзает, но если вы сравните стоимость услуг отопления , горячего водоснабжения в России и в странах Европы, то

Сколько стоит интернет в разных странах: рейтинг 2025 года

саня
6 часов назад
Эта информация неверна + она ещо 2020года та жэ самая Корея загнивает жоско изнутри Индия это нещита и к чему какой-то обосоный остров показали могу

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Вася Пупкин
7 часов назад
Интересно, а кто еще кроме аффтара еще знает про "магнитноплазмодинамический" ядерный двигатель ?! Да еще и с литиевым рабочим телом ?! ) Не, ну

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Donkey
7 часов назад
Roman, Во всей Европе до конца XVIII–XIX вв. женщина юридически не была самостоятельным субъектом собственности. Женщина, состоящая в браке,

Ученые выяснили, как политические взгляды женщин влияют на выбор спутника жизни

Чмонислав Хрюков
7 часов назад
Vladimir, не пукай бред, лошок

Нейробиолог объяснил, почему рост объема мозга человека прекратился 100 000 лет назад

Rinat Bagoutdinov
7 часов назад
Так может Маску продать лицензию на технологию? Он хочет на Марс и у него много (сотни) миллиардов.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

