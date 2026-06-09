О мероприятии

Космос — это не только звезды и планеты, но и бесконечное поле вопросов, на которые человечество ищет ответы уже тысячелетиями. Современная астрофизика делает огромные шаги в понимании устройства Вселенной, и каждое новое открытие меняет наше представление о месте человека в мире.

Профессор кафедры теоретической физики и астрономии Института физики Герценовского университета Владимир Петрович Пронин обсудит самые яркие достижения последних лет: от наблюдений далеких галактик и исследования черных дыр до поиска экзопланет и новых методов астрономических наблюдений. Особое внимание будет уделено одной из важнейших тем современной науки — проблеме существования жизни за пределами Земли. Есть ли шанс, что люди не одни во Вселенной? Какие признаки жизни способны уловить современные телескопы и космические аппараты?

Расписание Казанская, 1 Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация