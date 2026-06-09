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Лекция
16+
Достижения современной астрофизики

Слушатели узнают про новые методы астрономических наблюдений.

СПбГУ
15 июня, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Казанская, 1

О мероприятии

Космос — это не только звезды и планеты, но и бесконечное поле вопросов, на которые человечество ищет ответы уже тысячелетиями. Современная астрофизика делает огромные шаги в понимании устройства Вселенной, и каждое новое открытие меняет наше представление о месте человека в мире.

Профессор кафедры теоретической физики и астрономии Института физики Герценовского университета Владимир Петрович Пронин обсудит самые яркие достижения последних лет: от наблюдений далеких галактик и исследования черных дыр до поиска экзопланет и новых методов астрономических наблюдений. Особое внимание будет уделено одной из важнейших тем современной науки — проблеме существования жизни за пределами Земли. Есть ли шанс, что люди не одни во Вселенной? Какие признаки жизни способны уловить современные телескопы и космические аппараты?

Расписание
15
Понедельник
Июнь 2026
Казанская, 1 Санкт-Петербург
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Казанская, 1

9 июня, 11:46
Александр Речкин
2
# астрономия
# астрофизика
# космос
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