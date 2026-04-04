4 апреля, 13:11
Татьяна Зайцева
Морские археологи нашли потопленный Нельсоном флагман датской эскадры

На дне Копенгагенской гавани обнаружили обломки флагманского военного корабля «Даннеброге», пролежавшие там 225 лет. Корабль взорвался и затонул во время Копенгагенского морского сражения 2 апреля 1801 года, состоявшегося между датским флотом и британским флотом под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона.

Картина «Битва при Копенгагене» Густава Боберга / © Государственный музей искусств Дании

Команда морских археологов из Датского музея викингских кораблей вот уже несколько месяцев ведет на дне Копенгагенской гавани раскопки, связанные со строительством там искусственного острова Линеттхольм. На глубине примерно 15 метров, в условиях почти нулевой видимости, археологи наткнулись на остатки корабля, скрытые под слоями плотного ила.

После нескольких недель тщательного изучения находок, ученые с уверенностью объявили, что обломки принадлежат линейному кораблю «Даннеброге», сыгравшему центральную роль в состоявшемся 225 лет тому назад Копенгагенском сражении. По словам исследователей, конструкция корабля, размеры его деревянных частей и их дендрохронологический анализ точно соответствуют сохранившимся чертежам корабля и историческим данным о «Даннеброге», построенном в 1772 году.

Идентификацию дополнительно подтвердили объекты, найденные на месте крушения. Дно вокруг затонувшего корабля усеяно ядрами, дробью и даже двумя пушками — явные признаки ожесточенного боя, которые происходил в этом месте 2 апреля 1801 года.

Помимо военных артефактов, археологи обнаружили на дне личные вещи моряков — обувь, фрагменты одежды, глиняные трубки, знаки отличия и оружие.

Кроме того, команда нашла человеческие останки — нижнюю челюсть и несколько костей. Предположительно, они принадлежали одному из членов экипажа, числившемуся пропавшим без вести. Согласно историческим документам, из 357 человек на борту «Даннеброге» 53 погибли во время сражения, а еще 19 моряков так и не нашли.

Копенгагенское сражение стало итогом отказа Дании выйти из созданного в конце 1800 года союза с Россией, Швецией и Пруссией, в котором Великобритания усмотрела серьезную угрозу своим интересам. Когда датчане отклонили выдвинутый британцами ультиматум, те приняли решение разрешить конфликт силой, причем без официального объявления войны, что было новшеством для того времени.

Британским флотом командовал адмирал Хайд Паркер, а его заместителем был вице-адмирал Горацио Нельсон. При приближении к Копенгагену Паркер передал часть кораблей под командование Нельсону, а сам, с остальной частью флота, остался к северу от места сражения, у входа в пролив Эресунд, в качестве прикрытия.

Битва развернулась утром 2 апреля в Королевской пади — якорной стоянке за пределами города, где крупные суда могли безопасно стоять на якоре перед входом в гавань.

Датчане выставили вдоль берега цепь из поставленных на якорь линейных кораблей, превращенных в плавучие батареи. В центре датской линии обороны находился «Даннеброге».

Когда началась ожесточенная перестрелка, «Даннеброге» стал главной цель атаки британского флота, оснащенного в полтора раза большим количеством орудий, чем датский флот. Корабль получил многочисленные серьезные повреждения, на борту вспыхнул пожар, и спустя всего шесть часов после начала сражения он взорвался, затонув вместе с десятками членов экипажа.

Несмотря на значительное превосходство британцев в вооружении, датчане сражались более четырех часов, после чего стороны достигли соглашения о прекращении огня. Битва закончилась поражением датчан.

Согласно историческим документам, британцы потеряли в сражении около 255 человек, более 700 получили ранения. Но потери датчан были еще более катастрофичны. В ходе сражения 370 человек погибло, 665 было ранено. В последующие дни от полученных ранений скончалось более 100 человек. По меньшей мере, 200 датчан пропали без вести. После битвы на побережье пролива Эресунд еще долго выбрасывало тела как датских, так и британских моряков. Точное число погибших в Копенгагенской битве осталось неизвестным.

Популярное

3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

2 апреля, 18:17
Александр Березин

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

31 марта, 12:11
Андрей Серегин

Ученые подтвердили происхождение грузинского алфавита от армянского

Связь разных культур всего мира иногда находится в самых неожиданных инструментах, в том числе в языке. Новое исследование впервые показало такую связь количественно.

28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

