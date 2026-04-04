Морские археологи нашли потопленный Нельсоном флагман датской эскадры

На дне Копенгагенской гавани обнаружили обломки флагманского военного корабля «Даннеброге», пролежавшие там 225 лет. Корабль взорвался и затонул во время Копенгагенского морского сражения 2 апреля 1801 года, состоявшегося между датским флотом и британским флотом под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона.

Команда морских археологов из Датского музея викингских кораблей вот уже несколько месяцев ведет на дне Копенгагенской гавани раскопки, связанные со строительством там искусственного острова Линеттхольм. На глубине примерно 15 метров, в условиях почти нулевой видимости, археологи наткнулись на остатки корабля, скрытые под слоями плотного ила.

После нескольких недель тщательного изучения находок, ученые с уверенностью объявили, что обломки принадлежат линейному кораблю «Даннеброге», сыгравшему центральную роль в состоявшемся 225 лет тому назад Копенгагенском сражении. По словам исследователей, конструкция корабля, размеры его деревянных частей и их дендрохронологический анализ точно соответствуют сохранившимся чертежам корабля и историческим данным о «Даннеброге», построенном в 1772 году.

Идентификацию дополнительно подтвердили объекты, найденные на месте крушения. Дно вокруг затонувшего корабля усеяно ядрами, дробью и даже двумя пушками — явные признаки ожесточенного боя, которые происходил в этом месте 2 апреля 1801 года.

Помимо военных артефактов, археологи обнаружили на дне личные вещи моряков — обувь, фрагменты одежды, глиняные трубки, знаки отличия и оружие.

Кроме того, команда нашла человеческие останки — нижнюю челюсть и несколько костей. Предположительно, они принадлежали одному из членов экипажа, числившемуся пропавшим без вести. Согласно историческим документам, из 357 человек на борту «Даннеброге» 53 погибли во время сражения, а еще 19 моряков так и не нашли.

Копенгагенское сражение стало итогом отказа Дании выйти из созданного в конце 1800 года союза с Россией, Швецией и Пруссией, в котором Великобритания усмотрела серьезную угрозу своим интересам. Когда датчане отклонили выдвинутый британцами ультиматум, те приняли решение разрешить конфликт силой, причем без официального объявления войны, что было новшеством для того времени.

Британским флотом командовал адмирал Хайд Паркер, а его заместителем был вице-адмирал Горацио Нельсон. При приближении к Копенгагену Паркер передал часть кораблей под командование Нельсону, а сам, с остальной частью флота, остался к северу от места сражения, у входа в пролив Эресунд, в качестве прикрытия.

Битва развернулась утром 2 апреля в Королевской пади — якорной стоянке за пределами города, где крупные суда могли безопасно стоять на якоре перед входом в гавань.

Датчане выставили вдоль берега цепь из поставленных на якорь линейных кораблей, превращенных в плавучие батареи. В центре датской линии обороны находился «Даннеброге».

Когда началась ожесточенная перестрелка, «Даннеброге» стал главной цель атаки британского флота, оснащенного в полтора раза большим количеством орудий, чем датский флот. Корабль получил многочисленные серьезные повреждения, на борту вспыхнул пожар, и спустя всего шесть часов после начала сражения он взорвался, затонув вместе с десятками членов экипажа.

Несмотря на значительное превосходство британцев в вооружении, датчане сражались более четырех часов, после чего стороны достигли соглашения о прекращении огня. Битва закончилась поражением датчан.

Согласно историческим документам, британцы потеряли в сражении около 255 человек, более 700 получили ранения. Но потери датчан были еще более катастрофичны. В ходе сражения 370 человек погибло, 665 было ранено. В последующие дни от полученных ранений скончалось более 100 человек. По меньшей мере, 200 датчан пропали без вести. После битвы на побережье пролива Эресунд еще долго выбрасывало тела как датских, так и британских моряков. Точное число погибших в Копенгагенской битве осталось неизвестным.

