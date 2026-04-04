  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 апреля, 13:20
Максим Абдулаев
1
444

У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

❋ 3.7

Биоинженеры из MIT обнаружили гены, которые спасают бактерии от вирусов, но структурно не похожи на известные аналоги. Всего удалось найти свыше 5000 потенциальных кандидатов. Лабораторные тесты подтвердили работу 42 новых систем, что значительно расширило список известных механизмов клеточной защиты.

Биология
# бактерии
# иммунитет
# Машинное обучение в химии
Escherichia coli, сканирующая электронная микроскопия. / © James Joel / Flickr

Бактерии непрерывно адаптируются, чтобы противостоять бактериофагам (вирусам). Их иммунные механизмы, такие как система CRISPR-Cas или ферменты рестрикции, обладают высокой молекулярной специфичностью. Раньше биологи искали новые защитные гены вручную, проверяя участки ДНК рядом с уже изученными элементами в так называемых «островках защиты». Этот метод оставлял незамеченными одиночные гены и системы на мобильных участках генома (плазмидах). В результате огромная часть потенциальных защитных систем оставалась скрытой от науки.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Science, автоматизировали поиск. Они создали модель машинного обучения DefensePredictor. В ее основу легла белковая языковая модель ESM2. Она анализирует цепочки аминокислот подобно тому, как текстовые нейросети обрабатывают слова. Алгоритм обучили на базе из 17 тысяч геномов прокариот: ему предоставили 15 тысяч известных защитных белков и 186 тысяч обычных, чтобы программа научилась находить скрытые структурные закономерности.

Кроме самой структуры белка, программа считывала 119 геномных параметров: длину гена, расстояние до соседей и соотношение нуклеотидов. Обученную нейросеть запустили на данных 69 штаммов кишечной палочки (Escherichia coli). Программа выделила сотни потенциальных иммунных белков.

Чтобы проверить точность предсказаний, биологи отобрали 94 системы, которые слабо или совсем не напоминали известные защитные механизмы. Ученые синтезировали эти гены, внедрили их в уязвимый штамм кишечной палочки и попытались заразить бактерии панелью из 24 различных вирусов.

Лабораторные тесты подтвердили эффективность алгоритма: 42 из 94 предсказанных систем (45%) успешно защитили бактерии от фагов. Биологи идентифицировали 15 белковых доменов, которые наука никогда ранее не связывала с иммунитетом (например, металлофосфатазы и HAD-подобные фосфатазы). Выяснилось, что почти половина новых защитных генов работает вне классических «островков защиты», часто находясь в мобильных генетических элементах (например, в плазмидах).

Одна из найденных систем (DS-8) содержит фрагмент, родственный человеческому белку SMPDL3A. У людей этот фермент участвует во врожденном иммунном ответе, что указывает на глубокие эволюционные связи между защитой бактерий и человека. Другая система действует по принципу «токсин-антитоксин»: когда вирус проникает в клетку, эта система запускает механизм быстрого самоуничтожения, не давая фагу размножиться и тем самым спасая остальную колонию.

Когда авторы применили модель к тысяче случайных геномов других микроорганизмов, алгоритм нашел более 5200 новых потенциальных систем защиты. Из них свыше 3000 не имеют никаких структурных совпадений с изученными ранее белками.

Алгоритм показал, что бактерии обладают колоссальным и структурно разнообразным арсеналом защиты от вирусов. Дальнейшее изучение найденных систем поможет детализировать картину непрерывной гонки вооружений между вирусами и микроорганизмами, а также проследить эволюцию иммунитета от прокариот до высших животных.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
114 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# бактерии
# иммунитет
# Машинное обучение в химии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Ускорители частиц — машины, помогающие людям
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Как создаются лекарства: от идеи до аптеки
ВДНХ
Москва
Лекция
05 Апр
Бесплатно
Космические профессии: как спасают космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
06 Апр
Бесплатно
Информатика: обработка информации, алгоритмы, нейросети
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Собаки в космосе
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
07 Апр
1000
Фециалы и салии: военная магия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Апр
Бесплатно
Творческий мозг: как рождаются открытия
ФизТех
Москва
Лекция
07 Апр
850
Тело как лекарство и лекарства для тела — магия, медицина и наука
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
08 Апр
600
Расширение Вселенной и жизнь
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
4 апреля, 13:11
Татьяна Зайцева

Морские археологи нашли потопленный Нельсоном флагман датской эскадры

На дне Копенгагенской гавани обнаружили обломки флагманского военного корабля «Даннеброге», пролежавшие там 225 лет. Корабль взорвался и затонул во время Копенгагенского морского сражения 2 апреля 1801 года, состоявшегося между датским флотом и британским флотом под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона.

Археология
# Дания
# затопленный корабль
# история
# подводная археология
2 апреля, 18:17
Александр Березин

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

В нашу эпоху у США в космос летает три типа пилотируемых космических кораблей, причем только один пригоден для полета к Луне. Он же пока показал себя наиболее удобным из всех для длительных полетов. Астронавты столкнулись только с мелкими проблемами, которые удалось оперативно решить.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# Луна
# лунная гонка
# США
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
30 марта, 11:30
Игорь Байдов

На севере Африки нашли ближайшего родственника человекообразных обезьян

Международная команда ученых обнаружила окаменелости древнего примата, который оказался ближайшим известным родственником линии, ведущей к современным человекообразным обезьянам. Исследователи описали новый род и вид — Masripithecus moghraensis, который жил на Земле 17-18 миллионов лет назад. Открытие может существенно изменить научные представления о происхождении человекообразных обезьян. Ранее их происхождение чаще связывали с Восточной Африкой, однако новые данные указали на другой регион.

Антропология
# обезьяны
# предки
# приматы
# человекообразные обезьяны
31 марта, 10:08
Игорь Байдов

На Туринской плащанице обнаружили ДНК людей, растений и животных

На полотне, которое многие католики и православные почитают как погребальный саван Иисуса Христа, ученые нашли генетический материал множества биологических видов — людей, животных, а также растений, завезенных в Европу из Америки. Результаты исследования не прояснили, а лишь умножили число вопросов вокруг происхождения одного из самых спорных христианских артефактов.

История
# ДНК
# католичество
# православие
# религия
# реликвии
# Туринская плащаница
# христианство
# церковь
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Астрономия
# аэрозоли
# марс
# терраформирование Марса
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
7 минут назад
-
0
+
Получается, что микроорганизм лучше приспособлен к противостоянию инфекциям, чем человек. 😳 Это как бы 8-ми битная приставка надёжнее в сравнении с суперкомпьютером. 🤔
Ответить
-
0
+

Последние комментарии

Andrey Shlapakov
1 минута назад
Читая едкие комментарии ура патриотов , хочется напомнить как Рагозин под@ ал Маска на счет батута . В результате Маск ответил спустя некоторое

Авиакомпания заказала рекордное количество пассажирских сверхзвуковых авиалайнеров Overture

Сергей Механик
7 минут назад
Получается, что микроорганизм лучше приспособлен к противостоянию инфекциям, чем человек. 😳 Это как бы 8-ми битная приставка надёжнее в сравнении

У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

Paata Kopaleishvili
1 час назад
Автор ты больной

Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?

Зина Анискина
1 час назад
ФифунчиК, убедительно обратное, что со знаками родного языка не дружите.)))

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

As Sn
1 час назад
Оспанов, творец космос а мать Земля. Более сильные страны как освоят там и Америка скопирует и снова на Марс уже полетит с перерывом в 54 года ... А все

В США рассказали, чем будет отличаться «Артемида II» от лунных миссий программы «Аполлон»

As Sn
1 час назад
Какие там луна? 54 года прошло с Аполлона и не одного научного открытия в космосе и астрономии. А самое интересное так и не разу туда не съездили.

В США рассказали, чем будет отличаться «Артемида II» от лунных миссий программы «Аполлон»

Riga Style
2 часа назад
Valerijs, вообще-то не совсем в Корее самоубийство из-за того что он не мог купить себе молоко или хлеба, а из-за того что они такой вот менталитет

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Riga Style
2 часа назад
I, именно, вроде бы соотношение ВВП ППС очень хорошая а кого человека не на улице почему-то практически с каждым днём покупает продуктов меньше и

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Riga Style
2 часа назад
Ярослав, конечно если почитать то что хотят показать что не является скорее всего достоверным Так как если посмотреть разные блогеров не берут

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Riga Style
2 часа назад
Tivinov, Я тоже иногда понять не могу откуда берутся разные статистики то есть откуда берётся вообще информационная база, вот на днях читал новости

Рейтинг: рост ВВП на душу населения в крупнейших экономиках (2000–2026)

Зина Анискина
2 часа назад
Adam, кто не знает русского языка, тот вообще не может мыслитб никак

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Вячеслав Шабельников
2 часа назад
Ёмаё. Послушайте, где вы взяли 90% незаселённой суши? С чего Вы взяли, что на Марсе нет ничего, что нужно человечеству? И что за принцип, по которому

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Riga Style
4 часа назад
Что-то мне кофейку захотелось 😁😁😁☕☕☕

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Иван Колупаев
7 часов назад
kairat, вас в гибернации с февраля держат? США прекрасно успевают и то и другое. Да хоть на комикс гляньте как по мнению американцев выглядит

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

Elena Vi
8 часов назад
Ну и чушь!!! Чистотел ядовит!? Автор полное незнание! Это уникальная трава! Распространение такой информации о травах, которые спасают жизнь в

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

kairat auy
8 часов назад
Вот чем надо заниматься, наукой и образованием, к не войнами

«Вояджер-1» в ноябре этого года достигнет расстояния в 1 световой день от Земли 

J M
8 часов назад
Американцы наконец научились делать туалеты для космоса.

Первые сутки возвращения человечества к Луне: корабль Orion показал себя самым комфортным из американских

Пётр Захаров
8 часов назад
kgdu, Краткий пересказ от ИИ По оценкам экспертов, скорость подводного аппарата «Посейдон» значительно превышает скорость современных торпед

Инфографика: самые быстрые сухопутные животные в мире

Любовь С.
8 часов назад
Антон, спасибо за ответ! Недоверие – важный фактор, но не единственный: даже в более открытых системах конспирологические идеи никуда не исчезают,

Как XXI век стал эпохой конспирологии и почему алгоритмы помогают теориям заговора выигрывать у реальности

J M
8 часов назад
Kostya, вы и правда думаете, что по визуальному количеству домов престарелых можно судить о деменции??

Инфографика: жители каких стран пьют больше всего кофе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно