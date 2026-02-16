  • Добавить в закладки
16 февраля, 11:45
Татьяна Зайцева
82

Болезнь Альцгеймера связали с токсоплазмой и вирусом герпеса

❋ 7.1

Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.

Токсоплазма под электронным микроскопом
Токсоплазма под электронным микроскопом / ©CDC

Для болезни Альцгеймера характерно образование бляшек белка бета-амилоида и клубков тау-белка в тканях головного мозга, нарушение связей между нейронами и прогрессирующая их гибель (нейродегенерация). До сих пор не ясно, что именно дает толчок началу этих изменений.

В последние годы все больше ученых склоняются к тому, что в основе болезни может лежать нейровоспаление, то есть постоянно повышенная активность микроглии (иммунных клеток мозга). Хроническое нейровоспаление может быть результатом латентной («спящей») инфекции: микроорганизмы, проникшие в ткани мозга и оставшиеся там, постоянно провоцируют иммунный ответ.

Недавние наблюдательные исследования показали, что после вакцинации против инфекций, особенно против вируса ветряной оспы (вируса Varicella zoster или вируса герпеса человека третьего типа), снижается риск деменции. Существует ли тут причинно-следственная связь — неясно, однако ученые предположили, что благодаря прививке иммунная система держит вирус под контролем, а значит, он не провоцирует нейровоспаление.

Гипотезу об инфекционно-воспалительной природе болезни Альцгеймера подтвердили и результаты нового исследования. Израильские специалисты, статья которых опубликована в журнале Brain, Behavior, and Immunity, проанализировали электронные медицинские карты более чем 27 тысяч пациентов одной из больничных касс Израиля. Возраст этих людей колебался от 40 до 89 лет, свыше девяти тысяч из них имели диагноз «болезнь Альцгеймера».

Исследователи систематически изучили данные о покупках рецептурных лекарственных препаратов и вакцинации, зарегистрированные в картах всех пациентов за 10 лет до того, как у части из них диагностировали болезнь Альцгеймера. В общей сложности в скрининг вошли более 1300 различных лекарств и вакцин.

Результаты анализа показали, что прием препарата атовакуон/прогуанил (торговое название «Маларон»), а также сделанная прививка от вируса ветряной оспы связаны со значительным — на 60% — снижением риска развития болезни Альцгеймера спустя 10 лет.

Чтобы убедиться, что это не случайность, исследователи повторили анализ, используя американскую базу данных TriNetX. Она содержит более 120 миллионов электронных историй болезни. Результаты подтвердились.

«Маларон» — противопаразитарный препарат, то есть направленный на уничтожение простейших микроорганизмов — возбудителей различных инфекций. Обычно его назначают для лечения и профилактики малярии, но он активен и против Toxoplasma gondii (токсоплазмы).

Токсоплазма — чрезвычайно распространенный внутриклеточный паразит. Чаще всего люди заражаются этим простейшим от кошек. Токсоплазма способна проникать в мозг и подолгу находиться там в латентном состоянии.

Предыдущие исследования показали, что токсоплазма может вызывать нейровоспаление, провоцируя активность микроглии. Кроме того, ученые выявили связь между заражением этим паразитом и повышенным риском шизофрении, когнитивных нарушений и деменции.

Подтвержденное результатами анализов заражение токсоплазмой наблюдалось и у пациентов с деменцией, данные которых использовали в израильском исследовании.

Ученые объяснили сложную взаимосвязь между токсоплазмой, противопаразитарным препаратом, вакцинацией от герпеса и развитием болезни Альцгеймера. У людей, которые не принимали лекарство, подавляющее токсоплазму, и не вакцинировались, с возрастом вирус герпеса активизировался (в пожилом возрасте этот вирус вызывает опоясывающий лишай).

Активизация герпесвируса спровоцировала иммунный ответ. Этот сдвиг привел к тому, что контроль иммунной системы над токсоплазмой снизился, и паразит из спящего состояния перешел в активное.

Это, в свою очередь, привело к усилению хронического нейровоспаления, ускорило гибель нейронов и подстегнуло развитие болезни Альцгеймера.

Авторы научной работы подчеркнули, что это пока предположение, которое требует подтверждения. Во время экспериментальных исследований и клинических испытаний необходимо установить причинно-следственную связь: действительно ли прием противопаразитарных препаратов сам по себе или в сочетании с вакцинацией может повлиять на риск развития болезни Альцгеймера.

Татьяна Зайцева
