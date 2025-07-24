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Археологи опровергли ледниковую гипотезу доставки камней в Стоунхендж
Во времена строительства египетских пирамид в Британии создали крупное сооружение из цельных кусков камня весом десятки тонн. С тех пор ученые постоянно ведут острые дискуссии на тему того, как это удалось. Очередная попытка доказать, что камни были «доставлены» к месту строительства природными силами, похоже, потеряла почву под ногами.
Крупные сооружения древности часто впечатляют даже на фоне современных сооружений: скажем, пирамида Хеопса весит 6,25 миллиона тонн, со средней массой блока 2,5 тонны. Это масса крупной шестиблочной АЭС, станцию такого размера и сегодня строят не один десяток лет.
Однако в случае Египта вопросов о том, как шло строительства, особенно нет. Да, отдельные блоки (гранит для внутренних структур) там доходят до 80 тонн массой, но известно их происхождение и ясен маршрут (почти вся перевозка прошла по Нилу). В ту пору русло крупнейшей реки Африки проходило ближе к пирамидам, поэтому транспортировка не была сверхсложной.
Менее понятна ситуация для обществ, не имевших своей письменности. Практически одновременно с пирамидой Хеопса на территории современной Англии воздвигли Стоунхендж (между 2400 и 2600 годами до нашей эры). Отдельные его блоки массой по 25 тонн, но никакой Нил рядом не протекает. Местная река Эйвон в трех километрах от площадки в норме глубиной от 0,5 до 2,0 метра, выше только при сильных осадках.
Но при таких осадках довольно проблематично как перевозить что-то (сильный ветер), так и разгружать (размокшая почва). В то же время местные камни явно не были добыты не месте. Там нет пород такого типа, зато аналогичные найдены в Уэльсе, в 200 километрах от места постройки. Для ряда глыб подозревают происхождение из современной Шотландии, то есть еще более дальнее.
Из-за всего этого уже в XXI веке некоторые исследователи придерживались гипотезы о неантропогенной транспортировке как минимум части камней, составивших Стоунхендж. Такие ученые напоминают, что по Англии не раз проходился ледник, известный способностью увлекать крупные глыбы и перемещать их иной раз на сотни километров.
Авторы новой научной работы, опубликованной в Journal of Archaeological Science: Reports, провели тщательный минералогический, петрографический и геохимический анализ так называемых голубых камней Стоунхенджа, чтобы выяснить, подвергались они перемещению ледником или же были доставлены из Уэльса людьми. В отличие от крупных глыб Стоунхенджа, эти камни сравнительно невелики (всего 22×15×10 сантиметров), что позволило проанализировать ситуацию с ними с разумными затратами времени и денег.
Геохимический анализ подтвердил, что камни эти — риолит группы С из Ульса, примерно в 200 километрах от места, где их нашли. Морфологические сравнения показали, что никаких следов бороздчатости, неизбежной при ледниковом переносе камней, на находках из Стоунхенджа нет. Они в этом смысле никак не отличались от такого же материала в самом Уэльсе. Все следы эрозии на камнях оказались типичными для воздействия ветра и воды, но не «перетаскивания» вместе со льдом. Единственные повреждения, которые не связаны с эрозией, оказались результатами обработки камня людьми, с помощью орудий.
Более того, полевое исследование Солсберийской равнины, где стоит Стоунхендж, не показало никаких отчетливых следов переноса чего-либо ледниками. Там нет ни валунов, ни даже небольших камней, которые удалось бы связать с ледниковым переносом. Конкретно в зоне самого памятника таких следов тоже найти не удалось.
Исследователи пришли к выводу, что «голубые камни» были получены при разбивке намного более крупных блоков, подобных находящемуся сейчас в земле камню 32d Стоунхенджа. По мнению ученых, наличие крупного 32d указывает на то, что все крупные глыбы этого древнего сооружения были доставлены людьми в район Стоунхенджа с помощью технических средств, а не найдены «на месте», из-за воздействия ледника.
Отметим, что на протяжении первого века изучения этого места британские исследователи никак не пытались опровергнуть антропогенный характер перемещения. Сомнения появились позже: если в том же Древнем Египте в период строительства пирамид уже явно были распространены изделия из металла, то Британия той поры — неолитический регион, где даже медный век еще не начался.
Способность обрабатывать и, главное, перемещать каменные блоки в десятки тонн вызывает мало удивления в централизованном государстве с миллионами жителей, металлическими орудиями и сравнительно крупными судами. Аналогичные возможности у рыхлых и небольших территориально племенных образований неолита, с намного менее плотным населением и каменными орудиями действительно выглядит достаточно необычно.
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