Высокий социальный статус лишил альфа-самцов павианов спокойного сна
Зоологи обнаружили неожиданную издержку доминирования в дикой природе. Вопреки гипотезе о том, что лидеры получают лучшие ресурсы, высокоранговые павианы спят меньше и беспокойнее, чем их подчиненные. Оказалось, за безопасность в центре стаи приходится расплачиваться хроническим недосыпом.
Жизнь в группе — это компромисс между безопасностью и комфортом. Стая защищает от леопардов, но создает шум и тесноту. В сообществах приматов с жесткой иерархией доминирующие особи монополизируют все преимущества: лучшие еду, партнеров и места для ночлега.
Ученые полагали, что «альфы» должны спать крепче всех, поскольку могут выбрать оптимальное место, а сородичи не посмеют их тревожить. Авторы статьи, опубликованной в журнале Current Biology, проверили это предположение.
Исследователи надели на диких павианов чакма в Южной Африке ошейники с GPS-трекерами и высокочувствительными акселерометрами. Приборы регистрировали движения животных с частотой 40 раз в секунду, что позволило точно отличить периоды глубокого покоя от поверхностного сна и бодрствования. Собранные данные использовали для построения модели «сети беспокойства», показывающей, как пробуждение одной особи влияет на остальных.
Результаты опровергли исходную гипотезу: чем выше ранг павиана, тем хуже качество его сна. Разница во времени отдыха между доминантом и подчиненным достигала двух с половиной часов: если вожак спал шесть часов за ночь, то подчиненный мог и восемь с половиной. Причина крылась в социальной структуре ночлега. Стремясь к максимальной защите от хищников, высокоранговые особи занимают места в центре группы. Однако именно там плотность спящих тел максимальна.
В этой плотной общей спальне любое почесывание, возня и смена позы сородича немедленно будили лидера. Более того, пробуждение в центре группы запускало цепную реакцию, и альфа-особи, находясь в узле социальных связей, реагировали на возмущения чаще других.
Новая научная работа продемонстрировала, что социальная иерархия накладывает на лидеров скрытые физиологические ограничения. Эволюционные выгоды от высокого статуса уравновешиваются необходимостью терпеть постоянные нарушения сна, вызванные близостью подчиненных.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
