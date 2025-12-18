  • Добавить в закладки
18 декабря, 15:59
Максим Абдулаев
87

Высокий социальный статус лишил альфа-самцов павианов спокойного сна

❋ 2.9

Зоологи обнаружили неожиданную издержку доминирования в дикой природе. Вопреки гипотезе о том, что лидеры получают лучшие ресурсы, высокоранговые павианы спят меньше и беспокойнее, чем их подчиненные. Оказалось, за безопасность в центре стаи приходится расплачиваться хроническим недосыпом.

Биология
# павианы
# приматология
# социальная иерархия
Павиан Papio ursinus в ЮАР / © toutterrain

Жизнь в группе — это компромисс между безопасностью и комфортом. Стая защищает от леопардов, но создает шум и тесноту. В сообществах приматов с жесткой иерархией доминирующие особи монополизируют все преимущества: лучшие еду, партнеров и места для ночлега.

Ученые полагали, что «альфы» должны спать крепче всех, поскольку могут выбрать оптимальное место, а сородичи не посмеют их тревожить. Авторы статьи, опубликованной в журнале Current Biology, проверили это предположение.

Исследователи надели на диких павианов чакма в Южной Африке ошейники с GPS-трекерами и высокочувствительными акселерометрами. Приборы регистрировали движения животных с частотой 40 раз в секунду, что позволило точно отличить периоды глубокого покоя от поверхностного сна и бодрствования. Собранные данные использовали для построения модели «сети беспокойства», показывающей, как пробуждение одной особи влияет на остальных.

Результаты опровергли исходную гипотезу: чем выше ранг павиана, тем хуже качество его сна. Разница во времени отдыха между доминантом и подчиненным достигала двух с половиной часов: если вожак спал шесть часов за ночь, то подчиненный мог и восемь с половиной. Причина крылась в социальной структуре ночлега. Стремясь к максимальной защите от хищников, высокоранговые особи занимают места в центре группы. Однако именно там плотность спящих тел максимальна.

В этой плотной общей спальне любое почесывание, возня и смена позы сородича немедленно будили лидера. Более того, пробуждение в центре группы запускало цепную реакцию, и альфа-особи, находясь в узле социальных связей, реагировали на возмущения чаще других.

Новая научная работа продемонстрировала, что социальная иерархия накладывает на лидеров скрытые физиологические ограничения. Эволюционные выгоды от высокого статуса уравновешиваются необходимостью терпеть постоянные нарушения сна, вызванные близостью подчиненных.

Максим Абдулаев
30 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# павианы
# приматология
# социальная иерархия
Комментарии

