Управляемый термоядерный синтез — технологическая мечта человечества о чистом источнике энергии. Предполагается, что можно заставить легкие атомы превратиться в более тяжелые. Такие процессы происходят внутри звезд, и генерируемую ими энергию мы так или иначе превращаем в электричество.

Физики пытаются добиться стабильного управляемого термоядерного синтеза через разные подходы. Многие предполагают использование плазмы, удерживаемой с помощью сильных магнитных полей. Чтобы запустить процесс синтеза, в плазму впрыскивают высокоэнергетические частицы. Они первично разогревают плазму. Этот процесс быстро переходит в саморазогрев: генерируемые в процессе синтеза частицы подогревают плазму и разгоняют синтез.

Пока это теоретические выкладки. Ученые проекта ИТЭР планируют продемонстрировать самонагревание примерно к 2040 году — для этого необходимы специальные установки, способные выдержать нужные энергии.

Но частично процесс самонагрева плазмы физики могут изучать на уже существующих установках. Ученые впервые пронаблюдали, как именно сгенерированные нестабильностями в плазме волны приводят к саморазогреву. Детали представили в статье для журнала Communications Physics.

Эксперименты провели на стеллараторе Large Helical Device (LHD) в Японии. Физики намеренно создавали неустойчивую плазму, чтобы выяснить, что именно происходит в нестабильной среде. Они пронаблюдали теоретически предсказанное явление: частицы с высокой энергией генерировали магнитогидродинамические (МГД) вспышки, от которых расходились МГД-волны. Физики увидели и измерили поведение ионов во время таких вспышек в термоядерной плазме и описали связь периферийного затухания энергии с ростом энергии ионов в ядре плазмы.

Исследователи провели анализ движения частиц плазмы. Им было известно, что МГД-события создавали в движении частиц плазмы искажения. Оказалось, когда плазма возвращалась в норму после временной неравномерности, увеличивался разброс скоростей ее частиц. Продольная энергия ионов выросла на 30 процентов за 0,1 миллисекунды, эта энергия перераспределилась по всем направлениям движения за пару миллисекунд, за время ион-ионных столкновений.

Это первое наблюдение того, как волны от МГД-события нагревают ионы термоядерной плазмы. Человечество еще не создало установку, способную продемонстрировать управляемый термоядерный синтез во всех деталях. Пока мир готовится к новым проектам, ученым важно рассматривать составные детали процесса синтеза и накапливать знания о том, что их на самом деле ждет на пути к этому источнику энергии.

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Evgenia Vavilova 235 статей Пишет в основном о физике и химии, любит нанотехнологии, шестиугольники и утконосов.