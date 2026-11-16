Ученые выяснили, почему людям скучно в музеях

Даже интересная коллекция не гарантирует, что посетитель не заскучает в музее. Психологи выяснили, что скука связана как с перегрузкой информацией, так и с недостатком содержательности экспозиции, а скучающие посетители усваивают меньше знаний.

Музеи как культурно-образовательная организация, на первый взгляд, должны вызывать больший интерес, чем стандартные уроки и экзамены. Однако человек может потеряться среди непонятных пояснений или не найти ничего, что заставило бы задуматься.

Психологи давно пытаются выяснить причины скуки в таких местах. Одна из теорий заключается в комбинации двух факторов: чрезмерной сложности и отсутствии интеллектуальной задачи, особенно если занятие кажется бесполезным. Однако эта теория была сформулирована и проверена в первую очередь в контексте учебного процесса.

Ученые из Венского университета (Австрия) применили ту же теорию для музеев. Они провели масштабный опрос 1269 человек разного возраста в трех музеях Вены. Результаты исследования опубликовали в журнале Scientific Reports.

Посетители заполняли анкеты, оценивая свои эмоции, сложность материала, значимость посещения и качество музейного опыта. Вместе с этим решали, какие именно особенности выставки воспринимаются как перегрузка или недостаток содержательности. Также ученые использовали тест на знание основных тем экспозиции. Затем результаты объединили, чтобы оценить общую картину.



Хотя любопытство, радость, удивление и восхищение встречались в опросах чаще скуки, отдельные посетители скучали, их ответы и помогли выделить два противоположных набора проблем. Чем сильнее человек чувствовал, что материал слишком сложен или, напротив, недостаточно содержателен, тем выше был уровень скуки.

Причем за такой оценкой стояли конкретные впечатления. Выделялась перегрузка информацией, связанная с обилием длинных текстов, отсутствием понятного маршрута, теснотой и духотой в помещении. О недостатке содержательности говорили в связи с пустыми залами и слишком «голым» оформлением. Высокое значение имела и личная связь с темой. Например, в Музее Фрейда интерес поддерживали учеба или работа в области психологии, собственный жизненный опыт и возможность увидеть предметы, которыми психоаналитик пользовался.



Более скучавшие участники хуже отвечали на вопросы о содержании музея. Интересно, что такие люди выделяли стоимость посещения музея — слишком высокую по их мнению.





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Андрей Серегин 219 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.