Холодный климат заставил людей говорить тише

Звучность человеческих языков серьезно зависит от температуры в регионе, где живут его носители. Это противоречит ранее доминировавшим представлениям о том, что язык не зависит от окружающей среды, в которой живут люди. Кроме того, из этого следует, что в ледниковые периоды люди могли говорить существенно тише, чем сейчас.

Большинство лингвистов на протяжении длительного времени полагали, что особенности и развитие человеческих языков практически не зависят от внешних условий — социальной или природной среды, в которой существуют люди. Это подкреплялось тем, что многие грамматические, синтаксические и фонетические особенности человеческих языков могли повторяться как среди охотников-собирателей, так и серди современных обществ — как в тропиках, так и на Крайнем Севере. Однако до сих пор выводы такого рода оставались не подкрепленными анализом сразу большого количества языков по какому-то одному принципу.

В новой работе, опубликованной в журнале PNAS Nexus, ученые из Германии и Китая попробовали восполнить этот пробел. Для этого они использовали универсальную шкалу звучности, применив ее к 5293 языкам (вместе с диалектами число изученных вариантов составило 9179).

Звучностью (или сонорностью) в лингвистике называют слышимость звука на расстоянии. Наибольшей звучностью, как правило, обладают гласные звуки, дальше — сонорные согласные, еще дальше — шумные глухие. Частота употреблений гласных и согласных в разных языках несколько различается, и, кроме того, звучность гласных тоже может сильно различаться от языка к языку. Исследователи обнаружили, что звучность языков в разных климатических зонах в основном коррелирует со средней температурой в них.

Максимальная звучность оказалась типичной для языков папуасов и жителей экваториальной части Африки. В Центральной Америке и Юго-Восточной Азии это правило несколько нарушалось, по всей видимости из-за не таких уж и давних миграций туда представителей неместных языковых семей / © Tianheng Wang et al.

Оказалось, что наибольший индекс средней звучности — у австронезийских языков, распространенных в Полинезии и близких к ней регионах, а также у африканских языков. Вообще, языки Южного полушария оказались более звучными, чем Северного — благо средние температуры на суше Северного полушария ниже, чем Южного (высокоширотная суша в Южном полушарии не заселена).

Авторы работы попробовали получить численные корреляции температуры и звучности языков. Для этого они использовали наборы средних месячных температур, которые, естественно, сильно различались. В самом холодном климате из изученных проживали носители якутского языка (от минус 37 в январе до плюс 19 в июле). Самый теплый климат оказался типичен для языков равнин Папуа — Новой Гвиени (где их очень много). Там средние температуры всех месяцев одни и те же — плюс 27 градусов Цельсия, да и суточные колебания температур весьма низки.

При этом оказалось, что внутри одной языковой семьи корреляций между температурой и звучностью практически нет. А вот если одна языковая семья встречается в холодном климате (Евразия), а другая — в теплом, то у первой средняя звучность практически всегда будет ниже, чем у второй (корреляция наблюдалась). Также лингвисты нашли корреляцию между широтой диапазона колебаний температур и звучностью: чем больше колеблются месячные температуры в зоне проживания той или иной языковой семьи, тем меньше средняя звучность в ней. Однако в этом случае достоверно говорить об установленной связи очень сложно. Ведь, как констатировали авторы работы, чем холоднее климат, тем больше колебания температур в пределах года. И, напротив, чем теплее он, тем ниже колебания температур.

Скажем, в Порт-Морсби (равнинная часть Новой Гвинеи, экватор) никогда не было жарче плюс 36 и холоднее плюс 13, а вот в Якутске максимумы температур чуть выше экваториальных (до плюс 38,4), а минимумы — резко ниже (до минус 64,4), то есть амплитуда колебания температур около 103 градусов, в 4,4 раза больше, чем в Порт-Морсби. Следовательно, нельзя надежно отделить корреляцию между холодом и меньшей звучностью языков и корреляцию между большими колебаниями температур и меньшей звучностью. Интересно, что попытка установить корреляцию между средними месячными температурами и длиной слова в языке не показала надежной корреляции.

Авторы пришли к выводу, что время, за которое холодный климат ведет к снижению звучности языка, очень велико — в среднем более нескольких тысяч лет. Это ясно из того факта, что внутри языковых семей корреляций нет, даже если один из народов, говорящих на языке той или иной семьи, попадает в необычный для себя климат.

Причиной влияния холодов на звучность они считают два явления. Во-первых, холодный воздух плотнее теплого, что изменяет распространение звука в нем. Во-вторых, холодный воздух всегда имеет очень низкую абсолютную влажность. Даже если его относительная влажность — 100 процентов, абсолютное содержание водяных паров в морозном воздухе будет как минимум в несколько раз меньше, чем в теплом воздухе, имеющем относительную влажность в 50 процентов. Низкая абсолютная влажность окружающего воздуха неизбежно ведет к повышенному испарению влаги с голосовых связок: попадая в дыхательные пути, внешний холодный воздух становится теплее, но водяного пара в нем больше не становится, то есть его относительная влажность почти мгновенно падает до очень низких значений. Голосовые связки с недостаточным увлажнением плохо контролируются организмом, поэтому им сложнее произносить звуки.

В ряде случаев, особенно в максимально суровом климате, люди вынуждены открывать рот при произнесении звуков меньше обычного, иначе они могут терять слишком много тепла. Третьей возможной причиной авторы работы назвали то, что в холодном климате люди банально проводят меньше времени на улице. Жилища же довольно невелики, и звучность языка в них во многом не востребована: хорошо слышно, даже если говорят негромко. Если эти выводы вполне корректны, то в ледниковые периоды жители высоких широт должны были иметь среднюю звучность существенно ниже, чем даже нынешние северные народы.

Как уже писал Naked Science, климат влияет на людей не только в смысле особенностей их языков, но и контролируя параметры их крови. Как только температура падает ниже точки минимальной смертности (от плюс 16 до плюс 35 для разных регионов Земли), вязкость крови и кровяное давление у людей начинают расти — за счет повышения содержания в ней тромбоцитов. Сходная реакция возникает при стрессе любого рода. Вязкая кровь и повышенное давление поднимают частоту инфарктов и инсультов, поэтому начинает расти смертность. Например, в Британии холод вызывает в среднем 60,5 тысячи смертей в год, а в мире в целом он вызывает 4,59 миллиона смертей ежегодно. Впрочем, в последние десятилетия из-за глобального потепления этот показатель снизился настолько, что превзошел рост смертности от жары, и общая температурная смертность снизилась.

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