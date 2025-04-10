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Анализ ДНК подтвердил находку челюсти денисовца на Тайване
Науке известны единичные останки денисовцев — вымершего человеческого подвида. Зубы и часть фаланги найдены в одноименной пещере в Сибири, фрагмент челюсти и ребра — в пещере Байшия в Тибете, там же в осадочных отложениях обнаружили митохондриальную ДНК. Еще несколько неподтвержденных молекулярными методами находок из Китая и Лаоса. На этом фоне определение нижней челюсти из Тайваня как денисовской стало настоящей сенсацией.
Как-то раз тайские рыбаки достали сетями вблизи островов Пэнху многочисленные кости диких животных и человека. Среди них оказалась правая нижняя челюсть человекообразного существа. Поскольку залегание ее неизвестно, а прямое уран-ториевое датирование невозможно из-за долгого пребывания под водой, то определить возраст смогли только косвенными методами.
Выяснилось, что образец Пэнху 1 принадлежал представителю подсемейства гомининов, возрастом не старше 450 тысяч лет назад. Наиболее вероятные периоды жизни — от десяти до 70 тысяч или от 130 до 190 тысяч лет назад. Попытки выделить из него ДНК провалились, а по морфологии челюсть оказалась близка к образцу Сяхэ 1 из пещеры Байшия, который относят к денисовцам.
Заново исследовать находку взялся большой международный коллектив ученых во главе с Такуми Цутая, Энрико Каппеллини и Фридо Велкер, представляющих Копенгагенский университет (Дания), и Чунь-Сян Чжан из Национального музея естественных наук (Тайвань). Статья об этом опубликована в журнале Science.
Ученые выделили из образца 51 протеин, в котором насчитали 4241 аминокислотных остатков, и очистили их от современных загрязнителей, таких как кератин. В результате протеом Пэнху 1 оказался сравним с качественными протеомами из ребра Сяхэ 2, ископаемого носорога Stephanorhinus из Дманиси и гигантопитека из пещеры Чуйфань в Китае.
Пять сайтов вариабельности из пяти протеинов в образце Пэнху 1 оказались специфичными для денисовцев. Два из них находились в белке эмали амелобластине и коллагеновом белке 1-го типа альфа-2.
У современных людей частота встречаемости денисовского варианта амелобластина не выше одного процента, у филиппинцев — 21,22 процента. Эти данные подтвердили гипотезу о том, что Филиппины — один из регионов, где обосновались денисовцы. Специфичная им вариация коллагенового белка у современных людей не найдена.
На основании генетического анализа ученые построили филогенетическое дерево, которое показало тяготение образца Пэнху 1 к образцу Денисова 3 из Денисовой пещеры.
Когда детально расшифровали еще один коллагеновый белок 1-го типа — альфа-1, то обнаружили там снип (однонуклеотидную замену), соответствующий тому, что очень распространен у современных людей, но отсутствует у других архаичных видов. Либо он унаследован от предков, живших более миллиона лет назад, либо передан денисовцам от Homo sapiens.
Хорошая сохранность образца помогла установить пол этого денисовца. Из зубной эмали выделили белок амелогенин, который кодируется на половой хромосоме. Если он в Y-изоформе, значит, он соответствует Y-хромосоме. Иными словами, челюсть принадлежала мужской особи.
Результаты этого исследования позволил сделать два важных вывода. Во-первых, о широком распространении денисовцев в Восточной Азии. Пэнху расположен в четырех тысячах километров от Денисовой пещеры и в двух — от пещеры в Сяхэ. Помимо прочего это говорит о хорошей способности этого подвида людей адаптироваться к разным климатическим зонам.
Во-вторых, имея несколько образцов антропологи довольно уверенно смогли описать внешние черты челюсти денисовцев, которая оказалась толстой, но низкой, с крупными коренными зубами и характерными корневыми структурами. Так выглядят и тибетские образцы. Однако авторы не уверены, что такие крепкие челюсти — это признак определенной популяции. Неисключено, что это характеризует мужской пол.
В любом случае, описанные в статье внешние признаки денисовцев больше не стоит рассматривать как что-то архаическое. Скорее всего, они появились у подвида после отделения от неандертальцев, более 400 тысяч лет назад. Недавние открытия Homo floresiensis, Homo luzonensis и Homo naledi показали, насколько по разному могла идти эволюция рода людей.
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