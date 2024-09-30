Слушатели узнают, как космическая тема проникла во многие художественные сферы.

Земля и Космос на ВДНХ и в системе координат советского мифа

О мероприятии

Советский Союз пережил резкий переход от аграрной к индустриальной городской культуре. В 1960-м году количество горожан сравнялось с количеством деревенских жителей, и в дальнейшем город только поглощал деревню, что отразилось и на трансформации павильонов ВДНХ.

Отрыв от Земли и возможность путешествия к далеким мирам вдохновляли поколение «шестидесятников», которые в этот период создавали новую эстетику. Космическая тема проникла во многие художественные сферы, начиная от монументальной живописи до бытового дизайна.

Как традиционный вид из окна сменился видами из окна иллюминатора, расскажет историк искусства, главный специалист Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков.

Расписание Проспект Мира, дом 123Б Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация