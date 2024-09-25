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Лекция
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Кометы — самые загадочные объекты Солнечной системы

Слушатели узнают, как сегодня открывают кометы.

Космонавтика и авиация
6 октября, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Комета Галлея, пожалуй, самая известная комета в нашей истории. Впервые она упоминается примерно в 240-м году до нашей эры, а последний раз человечество могло наблюдать ее в 1986 году. Свое имя комета получила в честь английского астронома Эдмунда Галлея, который, рассчитав орбиту этой кометы, предсказал ее очередное появление в 1758 году.

Вообще кометы изучают гораздо дольше, более четырех с половиной тысяч лет. На научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН Леонид Еленин расскажет про долгий исторический путь от «знамения Богов» до последних научных данных о строении и физических свойствах этих объектов, исследованных космическими аппаратами. Лектор вспомнит самых знаменитых охотников за неуловимыми кометами. Расскажет о том, как сейчас открывают этих косматых странников. Обсудит роль комет в зарождении жизни на Земле. А самое главное, расскажет, могут ли они представлять угрозу для нашей планеты?

Расписание
6
Воскресенье
Октябрь 2024
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

34 минуты назад
Александр Речкин
2
# астрономия
# кометы
# космос
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Вячеслав Вахрамеев
4 часа назад
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В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Вячеслав
4 часа назад
Иван, а я согласен с Радомиром. Та Россия, которая строила МКС была ближе к СССР. Еще работали бывшие советские специалисты. Был запас заготовок,

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Иван Бородин
7 часов назад
Rodomir, чушь несёшь!!! МКС построили уже в РФ и на минутку это более половины всей станции! Сейчас мы так же можем построить и новую если понадобится!

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Иван Колупаев
9 часов назад
1, и какие ж бесценные ресурсы есть на Луне? Ну вот чтобы оправдать там существование станций. Гелий-3 для термоядерной энергетики? Так неплохо бы

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

1 2
10 часов назад
Иван, предоставить гору текста это конечно аргумент. Но где здесь доказательства что орбитальные станции нужны. Вот я говорю что любой эксперимент

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Геннадий Лавров
10 часов назад
Если ранее лунный модуль был сбалансирован, то Ровер там лишний мы его повесили...

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Rodomir Vasilevski
13 часов назад
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В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Иван Колупаев
14 часов назад
1, ну вот так уж и не проводят на три экрана список. Если вы о чем-то не знаете не факт что этого нет 😁 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scientific_research_on_the_International_Space_Station

В США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 годуВ США усомнились, что Россия построит собственную орбитальную станцию к 2028 году

Wizard137
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