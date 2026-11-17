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Китай запустил первую в мире подземную систему хранения энергии на сжатом воздухе мощностью 300 мегаватт
В провинции Ганьсу на северо-западе Китая подключили к электросети первую в мире электростанцию мощностью 300 мегаватт, использующую технологию хранения энергии в сжатом воздухе в искусственных подземных камерах. Это событие стало важным шагом на пути перехода технологии от экспериментальных испытаний к масштабному промышленному применению.
Проект под названием Yuanchu No. 1 представляет собой новый инженерный образец использования различных технологий хранения энергии в сжатом воздухе в Китае.
На станции оборудованы четыре подземные камеры для хранения воздуха, сооруженные в скальных породах на глубине около 110 метров. Установка оснащена генерирующим блоком мощностью 300 мегаватт, а ее емкость хранения энергии составляет 1800 мегаватт-часов. При коэффициенте полезного действия полного цикла в 72% станция способна непрерывно вырабатывать электроэнергию в течение шести часов за один цикл разрядки. Ожидается, что ее годовая выработка достигнет 600 миллионов киловатт-часов.
Технология хранения энергии в сжатом воздухе основана на преобразовании электроэнергии в энергию сжатого воздуха. При необходимости накопленная энергия используется для повторной выработки электричества.
Искусственно созданные камеры в твердых скальных породах могут стать альтернативой естественным подземным хранилищам, например соляным кавернам. Подходящие для строительства горные породы распространены значительно шире, что позволяет гибче выбирать места для размещения подобных объектов. Вместе с тем затраты на их сооружение сравнительно высоки.
Подходящие соляные пласты сосредоточены преимущественно в отдельных районах центрального, восточного и южного Китая. В то же время на севере страны, где расположено множество ветровых и солнечных электростанций и существует высокий спрос на крупномасштабные системы накопления энергии, подходящие геологические условия для создания подземных хранилищ в соляных кавернах отсутствуют.
В сентябре проект в провинции Ганьсу прошел важный этап испытаний: первая проверка закачки воздуха в подземную камеру № 4 завершилась успешно. Давление достигло 12,63 мегапаскаль — рекордного показателя для систем хранения сжатого воздуха в крупных искусственных подземных камерах.
Подключение станции к электросети произошло на фоне быстрого роста китайского сектора новых систем накопления энергии. По данным Государственного управления по делам энергетики КНР (NEA), к концу 2025 года установленная мощность таких систем в стране достигла 136 миллионов киловатт, увеличившись на 84% по сравнению с предыдущим годом.
На литий-ионные аккумуляторы пришлось 96,1% общей мощности. Оставшиеся 3,9% обеспечили системы хранения энергии в сжатом воздухе, проточные аккумуляторы, маховичные накопители и другие технологии. Доля проектов с продолжительностью хранения энергии не менее четырех часов достигла 27,6% общей установленной мощности — примерно на 12 процентных пунктов больше, чем в конце 2024 года.
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