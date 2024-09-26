Шахтеры в космосе: как добывать полезные ископаемые на Луне и астероидах

О мероприятии

Диаметр астероида Психея из пояса астероидов — 279 километров. Помимо железа и никеля, в нем содержится очень много золота и платины. Общая сумма всех драгоценностей Психеи достигает 10 квинтиллионов долларов (10 000 000 000 000 000 000 — впечатляюще выглядит). Ценность этого астероида больше ценности всех денег на Земле на данный момент.

А теперь главное. Как можно добыть все эти бесчисленные сокровища? Как транспортировать к Земле и доставить на планету? Или их можно использовать прямо в космосе? И не обрушим ли мы этим металлом мировую экономику? Во всех этих вопросах попробует разобраться научный журналист и популяризатор космонавтики Михаил Котов.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 16:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация