О мероприятии

Грустная правда: 90% стартапов не выживает в долгосрочной перспективе. Даже самые технологичные и полезные не окупаются и вскоре вынужденно закрываются.

Из-за чего это происходит? Исследователь ФКН НИУ ВШЭ Егор Грузинцев обсудит на примере популярных сериалов и реальных кейсов. Почему в сериале «Силиконовая долина» гениальная технология не гарантировала победу на рынке? На какие конфликты вынуждена идти команда из «Битвы за Uber» ради жизни проекта? И действительно ли даже бизнес с оценкой в миллиард может рассыпается за пару месяцев, как в сериале «Не сработало»?

Расписание Проспект мира 123Б Москва 15:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация