О мероприятии

Обычно считается, что после вымирания динозавров началась эра доминирования млекопитающих.

Но кто же мог подумать, что птицы решат отказаться от полета и стать хозяевами суши? И речь идет не только о знаменитой нелетающей диатриме, но и об орле размером с самолет.

На лекции популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев рассмотрит гигантов птичьего царства и расскажет, как они боролись за планету с предками львов и медведей.

Расписание Знаменка 11/11 с1 Москва 16:00 Купить