Лекция
16+
Жизнь во Вселенной: антропный принцип и парадокс Ферми

Слушатели узнают о парадоксе Ферми.

30 августа, 15:00 Идет 2 ч
1500 Стоимость
Санкт-Петербург ул. Гороховая 47Б

О мероприятии

Есть ли жизнь во Вселенной где-то еще кроме Земли? Ведь только в нашей Галактике около триллиона планет.

Но пока ни одного свидетельства существования жизни вне Земли не найдено. Непонятное противоречие между этим фактом и астрономической заурядностью нашей планеты носит название парадокса Ферми. С другой стороны, физические параметры Вселенной загадочным образом благоприятствуют появлению живых организмов. Трудно отделаться от ощущения, что эта необъяснимая ситуация как-то очень глубоко связана с законами природы. Об этой, может быть, самой волнующей загадке естествознания расскажет астроном и астрофизик, кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников.

Расписание
30
Суббота
Август 2025
ул. Гороховая 47Б Санкт-Петербург
15:00
Адрес

ул. Гороховая 47Б

21 августа, 04:06
Александр Речкин
2
# астрономия
# космос
# парадокс Ферми
Комментарии

Написать комментарий

