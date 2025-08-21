О мероприятии

Есть ли жизнь во Вселенной где-то еще кроме Земли? Ведь только в нашей Галактике около триллиона планет.

Но пока ни одного свидетельства существования жизни вне Земли не найдено. Непонятное противоречие между этим фактом и астрономической заурядностью нашей планеты носит название парадокса Ферми. С другой стороны, физические параметры Вселенной загадочным образом благоприятствуют появлению живых организмов. Трудно отделаться от ощущения, что эта необъяснимая ситуация как-то очень глубоко связана с законами природы. Об этой, может быть, самой волнующей загадке естествознания расскажет астроном и астрофизик, кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников.

Расписание ул. Гороховая 47Б Санкт-Петербург 15:00