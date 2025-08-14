О мероприятии

Лекция посвящена введению в важнейшую (по всей видимости) из биологических наук — науку о наследственности.

Попутно слушатели узнают массу интересных фактов о том, как гены определяют поведение людей и характер с привычками. Как изменения в ДНК вызывают болезни или, наоборот, суперспособности.

Научный журналист Ренат Атаев отдельно затронет тему с перспективами (разумеется, гипотетическими) военного использования знаний генетики для создания в будущем (условных) солдат с необычными талантами и способностями. И в заключение коротко расскажет про иные не слишком избитые сферы применения генетики и генетической инженерии на благо общества.

Расписание ул. Гороховая 47Б Санкт-Петербург 15:00