Слушатели узнают о последствиях космического полета и аналогичных ему условий для мозга.

Что происходит с мозгом человека в космическом полете

О мероприятии

Ученым достаточно хорошо известно, что длительное пребывание в невесомости вызывает существенное ослабление мышц и скелета, а также сердечно-сосудистой системы. Однако последствия космического полета и аналогичных ему условий для мозга, который является главным управляющим органом нашего тела, до недавнего времени были неизвестны.

Кандидат биологических наук Елена Томиловская обсудит результаты недавних, как космических, так и наземных экспериментов.

Расписание Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация