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Лекция
12+
Что происходит с мозгом человека в космическом полете

Слушатели узнают о последствиях космического полета и аналогичных ему условий для мозга.

Космонавтика и авиация
7 июня, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Ученым достаточно хорошо известно, что длительное пребывание в невесомости вызывает существенное ослабление мышц и скелета, а также сердечно-сосудистой системы. Однако последствия космического полета и аналогичных ему условий для мозга, который является главным управляющим органом нашего тела, до недавнего времени были неизвестны.

Кандидат биологических наук Елена Томиловская обсудит результаты недавних, как космических, так и наземных экспериментов.

Расписание
7
Суббота
Июнь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

Только что
Александр Речкин
2
# биология
# космос
# мозг
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# грибы
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С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
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