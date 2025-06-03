  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Логика решения повседневных задач

Слушатели узнают, как мышление ученых работает на практике

Экспериментаниум
7 июня, 17:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Ленинградский просп., д. 80, к.11

О мероприятии

Кандидат филологических наук Никита Петров расскажет, что точность, умение решать задачи, видеть суть и придумывать нестандартные ходы — все это навыки, которым можно научиться.

Участники мероприятия научатся решать задачи из разных областей, даже если они сначала кажутся «не по зубам». Попробуют метод «интерливинга»: будут специально будем чередовать разные типы задач. Увидят, как мышление ученых работает на практике, и примерят используемые ими инструменты на себя.

Расписание
7
Суббота
Июнь 2025
Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Ленинградский просп., д. 80, к.11

8 минут назад
Александр Речкин
1
# математика
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
31 мая
Игорь Байдов

Проказа существовала в Америке задолго до прибытия европейцев

В учебниках истории говорится, что в Новый Свет проказу завезли европейские колонизаторы. Произошло это после открытия Америки Христофором Колумбом в результате так называемого Колумбового обмена — когда между Америкой, Африкой и Старым Светом происходили перемещения растений, животных, культур, человеческих популяций, технологий и болезней. Однако анализ древней ДНК показал, что одна из форм проказы распространилась по двум континентам задолго до экспедиции испанского мореплавателя.

Медицина
# америка
# Доколумбова Америка
# заболевания
# колонизация
# лепра
# проказа
# Христофор Колумб
Позавчера, 11:07
Любовь Соковикова

Вспышки сверхновых сформировали звездные «семьи» в Млечном Пути

Обнаружив в Млечном Пути четыре группы рассеянных звездных скоплений, формирующихся из гигантских молекулярных облаков, международная группа астрономов предположила, что ключевую роль в их формировании могли сыграть вспышки сверхновых.

Астрономия
# Gaia
# звездообразование
# молодые звезды
# Пульсары
# рассеянное скопление
# сверхновые
Вчера, 10:21
ПНИПУ

Ученые выяснили, какой тип почвы «поедает» нефть

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошло крушение танкеров с мазутом — продуктом переработки нефти. Из-за этого в Черное море вылилось около 40% топлива, что вызвало загрязнение более 50 километров береговой линии Краснодарского края, гибель дельфинов, птиц и морской флоры. К таким же разрушающим примерам можно отнести множество экологических катастроф. Ученые Пермского Политеха исследовали, как нефтяное загрязнение воздействует на разные типы почв в России. Это поможет понять, какие участки более подвержены негативному влиянию таких отходов, а какие могут использовать их даже в качестве источника питания.

ПНИПУ
# бактерии
# загрязнение
# нефть
# органика
# почва
27 мая
Любовь Соковикова

Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации

Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

Физика
# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
# космология
# Общая теория относительности
# пространство-время
27 мая
НИУ ВШЭ

Лингвисты показали, что билингвы усваивают язык не через правила

Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# правила
# русский язык
# числительные
# язык
27 мая
Полина Меньшова

Шимпанзе передали сообщение, бросая камни в дерево

Исследователи из Нидерландов и Германии обнаружили новый тип поведения у шимпанзе в природном заповеднике в Гвинее-Бисау. Обезьяны бросали камни в стволы деревьев, что могло быть способом общаться друг с другом на расстоянии.

Биология
# коммуникация
# обезьяны
# приматы
# шимпанзе
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Дрозофил заставили полюбить кокаин с помощью генной инженерии

    11 часов назад

  2. Физиологи установили, как мухи ощущали приложенную лапками силу

    Вчера, 15:43

  3. Физики впервые продемонстрировали сверхрассеяние Крекера

    Вчера, 15:41

  4. Ученые проследили за космической погодой в реальном времени

    Вчера, 14:22
Выбор редакции

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

18 мая

Последние комментарии

Андрей Козлов
20 минут назад
Бадма, Чечня полностью дотационная республика.

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Андрей Козлов
20 минут назад
Андре, что тебе даст эта высотка?

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Андрей Козлов
24 минуты назад
Валентина, бабки в экономике Чечни провернуться, мигранты вывезут кучу денег из страны. Охлос будет ещё гордиться.

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Андрей Козлов
26 минут назад
Влад, а зачем в питере газпром башни втыкает?

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Андрей Козлов
27 минут назад
Влад, что бы вот

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Андрей Козлов
27 минут назад
Oleg, писать без ошибок научился бы, амбассадор каждой нищенской страны и америки с 1885 года.

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Андрей Козлов
30 минут назад
Ризван, а что ведьма не может конкурировать с шайтаном? Кто-то предоставил другой выбор?

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Андрей Козлов
35 минут назад
Ризван, ого, какой ты шариатский комментатор

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Гриня Медведков
7 часов назад
А свежее 2021 года данных у ВОЗ нет?

Инфографика: страны с самым высоким уровнем смертности на дорогах

Иван Колупаев
7 часов назад
Магомед, нефти у вас там осталось мало ее выкачали еще в советские годы. Объем дотаций вдвое превышает стоимость добытой нефти. Та же ХМАО добывает

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Сергун Целовальников
10 часов назад
Александр, какому ещё творцу?

Солнце впервые рассмотрели с рекордным разрешением – видео

Vladimir Vlasov
11 часов назад
Рак это венерическое заразное заболевание. И когда заражённый выпивает его тянет заняться сексом, и он заражает партнёра по сексу. Только так

Алкоголь вызвал каждый шестнадцатый случай рака в России

aRTUR Ko
12 часов назад
Владимир, нее, там несколько лучей в паралель, их в точку не свести

Американец создал самый мощный в мире ручной лазер

Владимир Кузнецов
13 часов назад
А, ну значит и с камерами легко справится. На дран такой поставить

Американец создал самый мощный в мире ручной лазер

Sergey Gorovoy
13 часов назад
отличные картинки! на первой: ощущение, что лиса совсем без агрессии, а просто знакомится на тему "поиграть", а Чиль пока ещё этого не понял и

Опубликованы снимки победителей конкурса National Geographic Traveller 2025 

Магомед Ибрагимов
14 часов назад
Нечего не производят, дотационная республика, столько злости и ненависти в этих словах. Почему некто не говорит о нефти самой качественной во всей

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

dmitrii mb
14 часов назад
Татьяна, у антибиотика была еще ярче фраза-Челищев-:даа,дурость русская неискоренима...Антибиотик-:А тебе не кажется,что эта дурость очень хорошо

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Misha Komkov
14 часов назад
Посмотрел в оригинале - замедленная съемка: "Эта видеозапись в замедленной съемке (time-lapse), показывающая протуберанец над поверхностью Солнца,

Солнце впервые рассмотрели с рекордным разрешением – видео

Ivan Bolshakov
15 часов назад
Татарки?

Тетерки охотнее спарились с самцами-танцорами, а не драчунами

Just Cause
18 часов назад
У меня уже давно в мозгу сидит идея, что скучных учителей(что мотивируют детей к учёбе) нужно заменить на ИИ с индивидуальным подходом, с

Психологи узнали, где подростки учатся с наибольшим желанием — в школе или колледже

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно