О мероприятии

Кандидат филологических наук Никита Петров расскажет, что точность, умение решать задачи, видеть суть и придумывать нестандартные ходы — все это навыки, которым можно научиться.

Участники мероприятия научатся решать задачи из разных областей, даже если они сначала кажутся «не по зубам». Попробуют метод «интерливинга»: будут специально будем чередовать разные типы задач. Увидят, как мышление ученых работает на практике, и примерят используемые ими инструменты на себя.

Расписание Ленинградский просп., д. 80, к.11 Москва 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация

Адрес Ленинградский просп., д. 80, к.11