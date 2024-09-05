О мероприятии

Политехнический музей — пространство общественной, политической и научной деятельности. С самого начала своей деятельности в 1872 году музей стал не только основой технического образования, но и центром общественной и культурной жизни.

Руководитель Департамента детских программ и проектов Политехнического музея Екатерина Глушенкова проведет лекцию об интересных страницах истории: как в залах Политехнического чествовали знаменитых ученых, проходили съезды инженеров, выступали деятели искусства.

Продолжая традиции общественных обсуждений, лектор расскажет о важной составляющей любого общества — политической культуре. О том, почему важны выборы, как право голоса гражданина может влиять на государство и менять жизнь каждого человека.

Расписание 4-я Магистральная ул., д. 11 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация