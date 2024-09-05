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Лекция
18+
Мозг и его возможности

Слушатели узнают, как сохранить и расширить возможности человеческого мозга.

Парк «Зарядье»
6 сентября, 14:00 Идет 1 ч 15 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Москва, Гостиный Двор

О мероприятии

Можно ли сохранить, а то и расширить возможности человеческого мозга с годами? Да, потому что эволюция когнитивных возможностей человека, похоже, все-таки зависит от возрастающей сложности обработки информации, внутренней и внешней. А опыт, в том числе и жизненный, а не только специальный — растет, если жизнь не ограничивается борщом. Где этот опыт взять и как использовать, расскажет нейрофизиолог и психолингвист Татьяна Черниговская.

Расписание
6
Пятница
Сентябрь 2024
Москва, Гостиный Двор Москва
14:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Москва, Гостиный Двор

11 минут назад
Александр Речкин
0
# биология
# медицина
# мозг человека
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Иван Колупаев
14 часов назад
Max, ну хорошо, а могила (мощи) Ильи из Мурома? тоже для "чудаков и туристас" или это другое? 😉 Твен так-то много чего написал - у него и бог выглядит

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Max Power
14 часов назад
Для меня лично Мерлин навсегда в образе придурка, созданного Марком Твеном) в чем польза его могилы? Паломничество чудаков и туристос организовать

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

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