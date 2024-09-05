О мероприятии

Можно ли сохранить, а то и расширить возможности человеческого мозга с годами? Да, потому что эволюция когнитивных возможностей человека, похоже, все-таки зависит от возрастающей сложности обработки информации, внутренней и внешней. А опыт, в том числе и жизненный, а не только специальный — растет, если жизнь не ограничивается борщом. Где этот опыт взять и как использовать, расскажет нейрофизиолог и психолингвист Татьяна Черниговская.

Расписание Москва, Гостиный Двор Москва 14:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация