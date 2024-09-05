О мероприятии

Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Валерий Токарев расскажет про свой опыт работы в авиационной отрасли страны и про экспедиции в космос.

Суммарный налет Токарева в двух экспедициях — 199 суток 15 часов 05 минут. Также на счету Валерия Ивановича два выхода в открытый космос общей длительностью 11 часов 05 минут. Он летал на 56 видах самолетов и вертолетов, в том числе палубных самолетах четвертого поколения, самолётах вертикального взлета и посадки.

Расписание Манежная пл., 1 Москва 19:45 Бесплатно Предварительная регистрация не требуется. Дополнительная информация