Слушатели узнают, с какими сложностями столкнулся первый экипаж станции «Салют-1».
О мероприятии
Как появилась идея создания долгосрочных обитаемых станций на орбите нашей планеты? В каких фантастических произведениях встречаются орбитальные станции и как они выглядят? Кто из ученых и писателей-фантастов сумел предсказать появление этих уникальных рукотворных объектов?
На лекции сменный руководитель группы связи с экипажем, сотрудник Центра подготовки космонавтов Михаил Киселев обсудит историю создания первой долгосрочной орбитальной станции (ДОС) «Салют-1». Слушатели узнают, с какими сложностями столкнулся первый экипаж станции «Салют-1». Вспомнят про одну из трагических страниц космической истории — гибель первого экипажа станции и выяснят причины этой трагедии. И поговорят о том, как эта маленькая одномодульная станция стала прообразом будущих гигантских международных орбитальных комплексов.
Проспект Мира, дом 119, строение 34
