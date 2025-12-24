О мероприятии

Кандидат биологических наук Павел Квартальнов обсудит малоизвестные истории взаимодействия между людьми и дикими животными – как уже ушедшие в историю отношения псовых с аборигенами Огненной Земли, так и современные отношения людей и китообразных. В 2025 году опубликованы важные обзоры, посвященные анатомическим чертам, обеспечившим успех птиц и грызунов. Несколько примечательных работ посвящены летучим мышам – обнаружены неожиданные их жертвы и, наоборот, новые для них хищники, описаны новые примеры тесных социальных связей между этими животными. Ученым удалось зарегистрировать поведение, ранее неизвестное – звуковые сигналы у считавшихся молчаливыми акул, зачатки речи у диких обезьян, воровство детенышей другого вида обезьянами Нового Света. Помимо перечисленных, лектор обсудит и другие исследования, а также наиболее примечательные новые виды современных наземных и водных позвоночных, описанные в 2025 году.

