Лекция
16+
Итоги 2025 года в зоологии позвоночных

Слушатели узнают про новые виды современных наземных и водных позвоночных, описанные в 2025 году.

Центр «Архэ»
17 января, 17:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Кандидат биологических наук Павел Квартальнов обсудит малоизвестные истории взаимодействия между людьми и дикими животными – как уже ушедшие в историю отношения псовых с аборигенами Огненной Земли, так и современные отношения людей и китообразных. В 2025 году опубликованы важные обзоры, посвященные анатомическим чертам, обеспечившим успех птиц и грызунов. Несколько примечательных работ посвящены летучим мышам – обнаружены неожиданные их жертвы и, наоборот, новые для них хищники, описаны новые примеры тесных социальных связей между этими животными. Ученым удалось зарегистрировать поведение, ранее неизвестное – звуковые сигналы у считавшихся молчаливыми акул, зачатки речи у диких обезьян, воровство детенышей другого вида обезьянами Нового Света. Помимо перечисленных, лектор обсудит и другие исследования, а также наиболее примечательные новые виды современных наземных и водных позвоночных, описанные в 2025 году.

Расписание
17
Суббота
Январь 2026
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
17:00
Купить
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

24 декабря, 11:43
Александр Речкин
3
# биология
# животные
# зоология
Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые разработали систему оценки индивидуальных рисков здоровью работников

    24 декабря, 11:36

  2. Физики объяснили одновременное существование магнетизма и сверхпроводимости

    24 декабря, 11:00

  3. Энергия торможения: как работают накопители в рельсовом и струнном транспорте

    24 декабря, 10:30

  4. Толстый лед осложнит поиск жизни на спутнике Европа

    24 декабря, 10:21
Последние комментарии

Foxtrot Uniform
19 минут назад
Андрей, на ал41ф1 самолетик выдает крейсерский сверхзвук? Не трансзвук вроде1,1М, где он жрет как слон, а хотя бы 1,3? То что наклепали 50 штук - это

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Илья Кожемякин
25 минут назад
Konstantin, раздал все, сижу на дошике

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Ибрагим Амзеев
49 минут назад
Торч, читать видимо не дано. Или с логикой проблемы. Либо и с тем и с тем.

Прогноз: самые ценные частные компании мира в 2026 году

ALEKSANDROV
1 час назад
Julia, Эти страны должны другим странам деньги которые брали в кредит у более богатых стран на закрытия своих вопросов или развития. Иногда когда

Инфографика: госдолг стран по всему миру

RusAnn
2 часа назад
Я рад что хорошо разговариваю на русском языке .мой родной язык узбекский. Английский язык мне ненужен Нет англичан рядам а русских многа рядам

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Юрий Багов
2 часа назад
Подробнее бы, что именно там мешало - "фермент ... буксовал на старте из-за физических препятствий на молекуле ДНК"

Многоклеточные превратили случайную заминку при чтении ДНК в механизм синхронизации

Николай Цыгикало
2 часа назад
Было вроде раньше? Сдвинули вправо? С, Китаем заключили договор о реакторе в мае прошлого года. Там какие-то сроки чуть поменьше звучали. Или я

Первую российскую лунную электростанцию запланировали построить к 2036 году

Андрей Степанов
3 часа назад
Сергей, позволяют ли они это вопрос и позволяют ли технические возможности. Zumwalt тоже расписывали как чудо чудесное, а на выходе пшик. Имхо делать

Трамп объявил о постройке десятков «линкоров» класса «Трамп». С лазерами и рельсотронами

Julia Lew
3 часа назад
Eternal, да кто там знает ,чем эти деньги обеспеченны,чем нет? Кто вообще в этом во всем разбирается? И каким образом должны быть обеспеченны деньги?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Андрей Степанов
3 часа назад
Foxtrot, штатный движок на нем АЛ-41Ф1, на тех что первая серия по контракту 2019 года. Первая эскадрилья уже давно на боевом дежурстве, их уже штук 50

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения «изделие 177»

Julia Lew
3 часа назад
Какой гос.долг??? Кому все эти страны должны? У кого они занимали? Что за ересь? Луне должны или другой планете? И вообще ,что за дребедень- гос.долг?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Инна Болдова
3 часа назад
Станислав, а что Вы делаете в России? Если Россия не Родина?))

Инфографика: самые распространенные языки мира в 1996 и 2025 годах

Торч
4 часа назад
Чё за список такой? Где Nvidia, которая сейчас стоит больше 4 трлн бакинских?

Прогноз: самые ценные частные компании мира в 2026 году

Konstantin Skorik
4 часа назад
Илья, не обессудьте, сударь. Займите пару триллионов до получки?

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Тайный Господин
4 часа назад
Виктор, к 2027г, читать когда научишься, ты тупой?

«Русский Starlink»: опубликован первый снимок спутника «Рассвет», сделанный другим космическим аппаратом

Николай Цыгикало
4 часа назад
Вот что значит государственная поддержка частной космонавтики. Ведь даже у этой возвращаемой ступени Long March 12A двигатели делают две частные

Китай впервые запустил частично многоразовую ракету Long March 12A

Алишер Абдукулов
5 часов назад
Под фотографией сравнения размеров звёзд, у Вас ошибка. Слово звёзды написано на латинской раскладке

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

евгений Русский
5 часов назад
Seva, Что значит забей? Он на зарплате сидит. Поэтому пусть работает, а то будет сидеть нихрена ни делать, деньги получать и думать как он хорошо

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Eternal Eternity
7 часов назад
VALID, когда ты печатаешь ничем необеспеченные деньги то ты их просто "берёшь в долг" у Центрального Банка. Например во времена горбачёва баловались

Инфографика: госдолг стран по всему миру

Seva
8 часов назад
евгений, забей он на жизнь обиженный, работает сосалкой у мигрантов отсасывает, и завидует им что они на пособии сидят, а в интернет идёт пар

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

