  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
24 февраля, 07:57
Рейтинг: +1133
Посты: 2582

SpaceX получила одобрение на 44 запуска Starship в год из Флориды

Компания SpaceX получила экологическое одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA), позволяющее проводить до 44 запусков транспортной системы Starship  в год со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди во Флориде.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# технологии
Первая ступень Starship — Super Heavy / © SpaceX
Первая ступень Starship — Super Heavy / © SpaceX

Разрешение охватывает до 44 пусков ежегодно, а также до 44 посадок ускорителей Super Heavy и 44 возвращений верхней ступени. Решение принято по итогам экологической экспертизы и завершения периода общественных обсуждений. В документе определены обязательные меры по снижению воздействия на окружающую среду, включая контроль шума, выбросов, защиту дикой природы и управление воздушным пространством.

Инфраструктура для Starship на площадке стартового комплекса 39A, расположенной на территории Космического центра Кеннеди во Флориде, близка к завершению. Исторический комплекс, ранее использовавшийся для программ «Аполлон» и Space Shuttle, адаптируется под эксплуатацию новой сверхтяжелой системы.

В случае полномасштабного развертывания операций на Космическом побережье — с учетом объектов Космических сил США на мысе Канаверал — совокупная активность Starship может превысить 120 запусков в год (без учета испытаний). Кроме того, ВВС США одобрили возможность переоборудования стартового комплекса 37 под дополнительные операции Starship — при условии отдельного анализа воздушного пространства со стороны FAA.

Одобрение поддерживает долгосрочную стратегию SpaceX, предполагающую развертывание крупной спутниковой группировки, которая должна стать основой космической инфраструктуры для обработки данных и задач в сфере искусственного интеллекта. Ранее компания подчеркивала, что именно возможности Starship по выводу сверхтяжелых полезных нагрузок будут ключевыми для реализации этих планов.

В ходе проверки FAA отметило потенциальное увеличение шумовой нагрузки, выбросов оксидов азота и временные ограничения в использовании воздушного пространства. Коммерческие авиарейсы могут периодически задерживаться в окна запусков. Однако регулятор пришел к выводу, что данные эффекты будут носить эпизодический характер и могут эффективно регулироваться за счет планирования, предварительных уведомлений и протоколов безопасности.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Фев
1000
Приматы: взбираемся по древу эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
1000
Жизненный цикл: «изобретение», определившее судьбу растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Фев
500
Квазары: ультраяркие космические машины
Московский Планетарий
Москва
Лекция
25 Фев
Бесплатно
Как «Союзмультфильм» не стал Pixar: краткая история компьютерной анимации в СССР
ВДНХ
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Микрохирургическое лечение церебральных аневризм. Перспективы развития
Нейрокампус
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Справедливость: научный подход
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Трехмерный мир белков и разработка лекарств
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
26 Фев
Бесплатно
Животные китайского календаря
Московский зоопарк
Москва
Лекция
26 Фев
800
Скифы исторические и скифы археологические
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
21 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Проект Silica: Microsoft показала систему «вечного» хранения данных в стекле

Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.

Технологии
# Microsoft
# лазеры
# стекло
# фемтосекундные лазеры
# хранение данных
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
22 февраля, 10:18
Игорь Байдов

Не только мопсы и бульдоги: ученые выявили 12 пород собак, страдающих от проблем с дыханием

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# породы собак
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

    23 февраля, 10:00

  2. Не только мопсы и бульдоги: ученые выявили 12 пород собак, страдающих от проблем с дыханием

    22 февраля, 10:18

  3. Физики выяснили, что плоские молекулы на самом деле имеют объем и мгновенную хиральность

    22 февраля, 10:00

  4. Метод измерения световых сигналов повысил точность контроля качества лекарств

    21 февраля, 16:10
Выбор редакции

Воздушные космические двигатели: невероятно звучащая реальность

15 февраля, 11:25

Последние комментарии

Alexander Kedrov
5 минут назад
Достают постельные клопы? Вылил ведро воды в кровать перед сном - прогнал клопов и спи с удовольствием. Статья - сильный кандидат на шнобелевскую

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Полиграф Шариков
31 минута назад
Игорь, именно что такой навязчивости нигде нет, это точно. По 100 раз на день может предлагать поставить свой чудо браузер

Инфографика: какую информацию собирают мобильные браузеры

Олег W
1 час назад
А где, Черепунджы?

Где на Земле чаще всего идут дожди — рейтинг городов планеты

Pavel Semonov
2 часа назад
Сразу бросилась в глаза характерная завышенная ватерлиния.

Спутниковые изображения впервые позволили рассмотреть китайскую субмарину нового поколения Type 09V

Вова Иных
2 часа назад
Есть только один ответ на вопрос: США, её политика, цели и средства их достижений для людей? Эти планетарные паразиты живы, пока могут жрать других.

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Pinky Sella
3 часа назад
Сравнение с кубом со стороной около 430 метров наглядно демонстрирует, что даже столь огромная масса металла в физическом представлении занимает

Инфографика: мировые запасы меди — сколько тонн хранится в недрах Земли?

Fara Pioky
3 часа назад
Reaching 300 successful launches indicates an exceptionally high level of technical stability and mission consistency. In the aerospace industry, reliability is critical, and this milestone highlights Falcon 9’s strong safety and performance record.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX совершила 300-й успешный запуск 

Krlmn Gdbm
3 часа назад
Игорь, ну ты разбираешься, видим. Давно известно, что Маск играет на акциях, как и вся его "алмазная" семья. Много ума не надо ракету "возвращать",

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Krlmn Gdbm
3 часа назад
Трепло

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Игорян ПРОФФ
3 часа назад
7 миллионов тон стали на 800 метров города, всего длина 170км получается им нужно 1,5 миллиарда тон стали...в год саудовская Аравия добывает около 10

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Евгений Загуменный
4 часа назад
Maksimillian, ахахаха, там и не так и уж часто осадки идут

Где на Земле чаще всего идут дожди — рейтинг городов планеты

Sergey Kz
4 часа назад
Konstantin, нет. Приём ванны или душа перед сном в расчете на мокрое тело здесь не поможет. Если это имелось ввиду под предложением принятия водных

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Elusive Joe
6 часов назад
Yuori, даже если они там не были, в новой "гонке" они будут первыми, а мы даже не участвуем и собираемся пересобирать мкс из старых модулей

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Calambiya Fitcherz
6 часов назад
Pan, на каком месте Украина? 🫵 😂

Спутниковые снимки подтвердили, что строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» остановлено

Elusive Joe
6 часов назад
Он от отдачи в обратную сторону поплывёт 😁

В Китае на испытательном корабле заметили одну из крупнейших современных артиллерийских установок

Elusive Joe
6 часов назад
Иван, звучит как план!

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Konstantin Platonov
7 часов назад
Sergey, вы хотели написать намокнете?

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Александр Коваленко
8 часов назад
Иван, аренда территории ничего не стоит (пока) и солнечная энергия на Луне в практически идеальных условиях. Другое дело, что сама Луна это

Маск решил построить на Луне электромагнитную катапульту

Александр Дубинка
8 часов назад
Александр, что-бы быть похожим на человека алооо, он Б#@& гуманоид

Китай представил самого быстрого в мире человекоподобного робота

Sergey Kz
8 часов назад
> А если вам кажется, что насекомые ползают по вам, достаточно принять ванну или душ, чтобы их прогнать. Автор, вы сталкивались с постельными

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно