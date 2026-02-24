Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX получила одобрение на 44 запуска Starship в год из Флориды

Компания SpaceX получила экологическое одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA), позволяющее проводить до 44 запусков транспортной системы Starship в год со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди во Флориде.

Первая ступень Starship — Super Heavy / © SpaceX

Разрешение охватывает до 44 пусков ежегодно, а также до 44 посадок ускорителей Super Heavy и 44 возвращений верхней ступени. Решение принято по итогам экологической экспертизы и завершения периода общественных обсуждений. В документе определены обязательные меры по снижению воздействия на окружающую среду, включая контроль шума, выбросов, защиту дикой природы и управление воздушным пространством.

Инфраструктура для Starship на площадке стартового комплекса 39A, расположенной на территории Космического центра Кеннеди во Флориде, близка к завершению. Исторический комплекс, ранее использовавшийся для программ «Аполлон» и Space Shuttle, адаптируется под эксплуатацию новой сверхтяжелой системы.

В случае полномасштабного развертывания операций на Космическом побережье — с учетом объектов Космических сил США на мысе Канаверал — совокупная активность Starship может превысить 120 запусков в год (без учета испытаний). Кроме того, ВВС США одобрили возможность переоборудования стартового комплекса 37 под дополнительные операции Starship — при условии отдельного анализа воздушного пространства со стороны FAA.

Одобрение поддерживает долгосрочную стратегию SpaceX, предполагающую развертывание крупной спутниковой группировки, которая должна стать основой космической инфраструктуры для обработки данных и задач в сфере искусственного интеллекта. Ранее компания подчеркивала, что именно возможности Starship по выводу сверхтяжелых полезных нагрузок будут ключевыми для реализации этих планов.

В ходе проверки FAA отметило потенциальное увеличение шумовой нагрузки, выбросов оксидов азота и временные ограничения в использовании воздушного пространства. Коммерческие авиарейсы могут периодически задерживаться в окна запусков. Однако регулятор пришел к выводу, что данные эффекты будут носить эпизодический характер и могут эффективно регулироваться за счет планирования, предварительных уведомлений и протоколов безопасности.