Самые красивые кадры природы: объявлены победители World Nature Photography Awards 2026
Организаторы конкурса World Nature Photography Awards (WNPA) объявили победителей 2026 года. Главную награду — «Фотограф года в мире природы» — получил австралиец Джоно Аллен за поразительный портрет белого горбатого кита и его детеныша.
В конкурсе участвовали авторы из 51 страны на шести континентах, представившие тысячи впечатляющих кадров дикой природы.
Сооснователь премии Адриан Динсдейл отметил, что с каждым годом конкурс растет, а вместе с ним — разнообразие и уровень представленных работ. Основанная в 2020 году, премия ставит своей целью не только популяризацию лучших снимков природы, но и вдохновение людей на более глубокую связь с окружающим миром.
Фотографы соревновались в 14 номинациях. В каждой категории жюри присудило три призовых места — золото, серебро и бронзу. Всего было отмечено 42 работы, включая еще один показ снимка Аллена, который также получил золото в одной из самых конкурентных номинаций — «Подводная съемка».
Помимо объявления победителей 2026 года, официально открыт прием заявок на участие в конкурсе WNPA 2027 года, и фотографы могут подать заявку до 30 марта 2026 года. Полная информация о конкурсе и правилах доступны на сайте конкурса.
