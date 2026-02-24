Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самые красивые кадры природы: объявлены победители World Nature Photography Awards 2026

Организаторы конкурса World Nature Photography Awards (WNPA) объявили победителей 2026 года. Главную награду — «Фотограф года в мире природы» — получил австралиец Джоно Аллен за поразительный портрет белого горбатого кита и его детеныша.

Снимок абсолютного победителя конкурса и победитель в номинации «Подводная съемка» / © Jono Allen

В конкурсе участвовали авторы из 51 страны на шести континентах, представившие тысячи впечатляющих кадров дикой природы.

Победитель в номинации «Портреты животных» / © Mary Schrader

Сооснователь премии Адриан Динсдейл отметил, что с каждым годом конкурс растет, а вместе с ним — разнообразие и уровень представленных работ. Основанная в 2020 году, премия ставит своей целью не только популяризацию лучших снимков природы, но и вдохновение людей на более глубокую связь с окружающим миром.

Победитель в номинации «Амфибии и рептилии» / © Dewald Tromp

Фотографы соревновались в 14 номинациях. В каждой категории жюри присудило три призовых места — золото, серебро и бронзу. Всего было отмечено 42 работы, включая еще один показ снимка Аллена, который также получил золото в одной из самых конкурентных номинаций — «Подводная съемка».

Победитель в номинации «Птицы» / © Fengqiang Liu

Победитель в номинации «Беспозвоночные» / © Minghui Yuan

Победитель в номинации «Млекопитающие» / © Vaidehi Chandrasekar

Победитель в номинации «Черно-белое фото» / © Christopher Baker

Победитель в номинации «Искусство» / © Simon Biddie

Победитель в номинации «Фотожурналистика» / © Alain Schroeder

Победитель в номинации «Люди и природа» / © Deena Sveinsson

Победитель в номинации «Ландшафты и окружающая среда» / © Miki Spitzer

Победитель в номинации «Растения и грибы» / © Duncan Wood

Победитель в номинации «Городская дикая природа» / © Robert Gloeckner

Победитель в номинации «Животные в своей среде обитания» / © Charlie Wemyss-Dunn

Помимо объявления победителей 2026 года, официально открыт прием заявок на участие в конкурсе WNPA 2027 года, и фотографы могут подать заявку до 30 марта 2026 года. Полная информация о конкурсе и правилах доступны на сайте конкурса.