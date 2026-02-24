  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
24 февраля, 08:30
Chandra впервые запечатлела астросферу вокруг звезды близкой по характеристикам к Солнцу

Астрономы направили рентгеновскую обсерваторию Chandra на звезду HD 61005 в созвездии Кормы, расположенную примерно в 120 световых годах от Земли. По массе и температуре она близка к нашему Солнцу, однако значительно моложе — ее возраст примерно на 100 миллионов лет меньше и составляет около четырех миллиардов лет, тогда как Солнцу около пяти миллиардов лет.

Chandra впервые запечатлела астросферу вокруг звезды близкой по характеристикам к Солнцу / © NASA
Как и следует ожидать от молодой звезды, HD 61005 отличается гораздо более мощной активностью: поток заряженных частиц с ее поверхности значительно интенсивнее. Звездный ветер здесь примерно в три раза быстрее и в 25 раз плотнее, чем солнечный ветер в нашей системе.

Chandra впервые запечатлела астросферу вокруг звезды близкой по характеристикам к Солнцу / © NASA
Chandra зафиксировала, как этот стремительный поток формирует астросферу — гигантский пузырь, окружающий звезду. Он возникает в результате столкновения звездного ветра с более холодным газом и пылью межзвездной среды. При этом вещество нагревается и начинает излучать в рентгеновском диапазоне, что и позволяет обсерватории его обнаружить. Диаметр пузыря примерно в 200 раз превышает расстояние от Земли до Солнца, что делает эту структуру поистине колоссальной. В передней части астросферы формируется изогнутая ударная волна — подобно гребню волны, возникающему перед движущейся лодкой, когда звезда продвигается сквозь межзвёздное пространство.

Астросфера HD 61005, взгляд художника / © NASA
На опубликованных изображениях рентгеновские данные Chandra показаны фиолетовым цветом, а инфракрасные наблюдения телескопа «Хаббл» — голубыми и белыми оттенками. Сама звезда выглядит как яркая точка, окруженная сияющим фиолетовым ореолом — это нагретый газ, заполняющий астросферу. HD 61005 получила неофициальное прозвище «Мотылек» из-за клиновидного шлейфа пыли, тянущегося позади нее. Ранее инфракрасные наблюдения выявили в ее пылевом диске структуры, напоминающие расправленные крылья.

Это первый случай, когда астрономам удалось получить изображение астросферы вокруг звезды, столь близкой по характеристикам к Солнцу. Подобные структуры уже наблюдались у более горячих и массивных светил, однако HD 61005 дает редкую возможность представить, как могла выглядеть гелиосфера Солнца в далеком прошлом.

Звезда движется через область межзвездной среды, плотность которой примерно в тысячу раз превышает плотность среды, окружающей Солнце. Именно это делает ее астросферу заметной в рентгеновском диапазоне. 

