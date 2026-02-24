Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Крупнейший в мире гибридный гидроаккумулирующий проект достиг важного этапа строительства
На западносичуаньском плато, на высоте около 3 000 метров над уровнем моря, строящаяся крупнейшая в мире гибридная гидроаккумулирующая электростанция — проект «Лянхэкоу» — 22 февраля 2026 года достигла сразу двух ключевых рубежей. Завершена проходка подземного машинного зала, а также началась заливка бетона для нижнего водохранилища.
В качестве верхнего бассейна используется водохранилище Лянхэкоу — крупнейший высокогорный резервуар провинции Сычуань, а нижним служит водохранилище гидроэлектростанции «Ягэнь-1».
Станция будет оснащена четырьмя реверсивными агрегатами мощностью по 300 мегаватт каждый. Работая совместно с традиционными гидроагрегатами проекта Лянхэкоу общей мощностью 3000 мегаватт, объект достигнет установленной мощности в 4200 мегаватт. После ввода в эксплуатацию комплекс обеспечит как выработку электроэнергии за счет естественного стока, так и двустороннее регулирование нагрузки посредством гидроаккумуляции.
Подземный машинный зал, называемый «энергетическим сердцем» проекта, является центральным узлом всего комплекса. Он расположен примерно в 500 метрах под горным массивом, протяженность сооружения составляет около 200 метров, высота — 60 метров, а максимальная глубина залегания достигает 650 метров.
Этот высокогорный «супераккумулятор» зеленой энергии стремительно обретает очертания и, как ожидается, сыграет ключевую роль в укреплении надежности поставок энергии и повышении возможностей регулирования энергосистемы Китая.
Исследователи смогли построить систему, использующую фемтосекундные лазеры и недорогое боросиликатное стекло для плотного хранения данных. Специалисты ожидают, что их технология сохранит данные читаемыми на 10 000 лет.
