Из грязи в князи: невероятные социальные лифты в истории

О мероприятии

Кажется, что социальные лифты — изобретение современного общества. Но история знает примеры головокружительных взлетов, которые и сегодня представляются почти невозможными.

Историк Анастасия Ключарева расскажет, как работал «социальный лифт прошлого». Война, религия, искусство, придворные интриги — проанализирует, какие «механизмы» подъема существовали в истории.

Слушатели узнают о роли случая, личных качеств, тенденций социума и политики на стыке разных эпох, открывающих лифты возможностей.

