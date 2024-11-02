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Участники мероприятия узнают, как почему воробьи не падают с веток во сне, существует ли на самом деле «птичье молоко» и как слышат совы.
О мероприятии
Кандидат биологических наук и орнитолог Александра Василевская познакомит слушателей с внешним и внутренним строением птиц. Участники мероприятия узнают, как динозавры оперились и поднялись в небо, почему воробьи не падают с веток во сне, существует ли на самом деле «птичье молоко» и как слышат совы.
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1
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