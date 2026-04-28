Рейтинг: мировое производство гелия по странам
Гелий часто ассоциируется с праздничными шарами, однако его значение выходит далеко за рамки развлечений. Этот редкий газ считается одним из наиболее стратегически важных в мире: он необходим для передовых технологий, включая производство полупроводников, аэрокосмические системы и медицинскую диагностику.
Данная визуализация, основанная на данных отчета Геологической службы США по минеральным ресурсам за 2026 год, показывает, насколько производство гелия сосредоточено в руках немногих стран. Такая концентрация создает структурную уязвимость: любые сбои в одной из этих стран способны серьезно повлиять на глобальные отрасли, зависящие от гелия.
США занимают первое место, обеспечивая около 42,6% мирового производства. В эту цифру входит также гелий, импортируемый из Канады и очищаемый на территории США, что увеличивает долю страны.
На втором месте — Катар с долей 33,2%. Таким образом, эти две страны совместно контролируют основную часть мирового предложения.
Недавняя напряженность вокруг Ормузского пролива — ключевого маршрута для экспорта Катара — наглядно демонстрирует хрупкость цепочек поставок. Любые перебои могут быстро сказаться, например, на Южной Корее, где производство полупроводников зависит от стабильных поставок гелия.
Россия занимает третье место, производя около 9,5% мирового объема. Однако ее возможности поставок на западные рынки ограничены санкциями Европейского Союза.
Китай, несмотря на значительную промышленную мощь, производит лишь около 1,6% гелия. При этом страна является одним из крупнейших потребителей из-за развитой электронной и полупроводниковой отрасли, что делает ее сильно зависимой от импорта.
Спрос на гелий тесно связан с высокотехнологичными и медицинскими секторами, где надежность критически важна, а альтернативы ограничены.
Около 22% мирового потребления приходится на научные исследования. Производство полупроводников и использование гелия в качестве подъемного газа занимают по 17% каждое, а медицинские применения — прежде всего в МРТ — составляют еще около 15%.
По мере роста спроса в электронике, здравоохранении и науке гелий перестает быть нишевым ресурсом и становится стратегическим. В условиях, когда его производство сосредоточено в нескольких странах, обеспечение стабильного доступа к этому газу превращается в приоритет для государств и промышленности по всему миру.
