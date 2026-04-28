Редкая пара квазаров показала, как росли черные дыры в ранней Вселенной
Сближение двух сверхмассивных черных дыр, начавшееся всего через миллиард лет после Большого взрыва, может объяснить загадочный избыток гравитационных волн во Вселенной. К такому выводу ученые пришли, подтвердив существование редчайшей пары квазаров и показав, что слияния гигантских галактик в ранней Вселенной происходили гораздо чаще, чем считалось.
Одни из самых ярких объектов на просторах космоса — квазары — возникают, когда сверхмассивная черная дыра (СМЧД) в центре галактики активно поглощает вещество: разогретые газ и пыль начинают светиться ярче самой галактики. Если сталкиваются две галактики, активными могут стать обе СМЧД — тогда и появляется пара близких квазаров. Такие системы помогают астрономам понять, как растут черные дыры и галактики, однако найти их на больших расстояниях очень трудно.
Одним из кандидатов была система J2037-4537, обнаруженная в обзоре Dark Energy Survey. Выглядела она как два очень близких ярких источника, расположенных на расстоянии около 24 тысяч световых лет друг от друга. Оба источника имели признаки квазаров с одинаковым красным смещением (z = 5,7), но сомнение оставалось.
Это мог быть и один квазар, разделенный в глазах наблюдателя эффектом гравитационного линзирования, при котором массивный объект между источником и Землей искривляет свет и может создавать несколько изображений одного и того же квазара.
Чтобы проверить, действительно ли это пара квазаров, международная группа астрономов под руководством Минхао Юэ (Minghao Yue) из Университета Аризоны (США) проанализировала данные наблюдений, полученных с помощью телескопа ALMA. Выяснилось, что между двумя объектами присутствовал характерный след настоящего слияния галактик. Более того, в одной из них были искаженные структуры, типичные для гравитационного взаимодействия. Если бы все объяснялось эффектом линзирования, исследователи увидели бы симметричные дуги, а не следы столкновения.
Полученные данные позволили окончательно подтвердить, что J2037-4537 — настоящая пара квазаров в процессе слияния. Обе галактики оказались очень массивными — более 10 миллиардов масс Солнца каждая — и активно формировали звезды со скоростью свыше 500 солнечных масс в год. Для сравнения, Млечный Путь производит всего одну-две солнечные массы в год.
Авторы работы, опубликованной на сервере препринтов Корнеллского университета, заключили, что близкие пары квазаров в ранней Вселенной встречались куда чаще, чем сегодня: не менее 1,2 процента против примерно 0,1 процента в более поздние эпохи. Это важно, поскольку со временем такие пары превращаются в двойные системы СМЧД, которые при слиянии создают мощные гравитационные волны.
Дальнейшее изучение этой пары квазаров поможет понять процессы в ранней Вселенной и объяснить сильный фон гравитационных волн, который сегодня фиксируют такие международные проекты, как Pulsar Timing Array.
Поставщик элементов окололунной станции попытался сдать клиентам изделия, подвергшиеся коррозии еще до начала его монтажа. Об этом заявил новый глава NASA Джаред Айзекман. Защищая свою позицию, поставщик сообщил, что ранее он поставлял модули с коррозией для МКС, но они все равно до сих пор работают. NASA использует скандал для отказа от алогичного проекта Lunar Gateway, обитаемой космической станции на окололунной орбите.
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
Доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Анцыгина разработала модель распределения призов, которая максимально стимулирует активность участников соревнований. Она предложила пересмотреть классический принцип «победитель получает все» и в некоторых случаях предлагать небольшую награду даже проигравшему. По ее мнению, это может повысить мотивацию участников и сделать соревнование более конкурентным.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
1 Февраля, 2016
Зика: новая угроза
