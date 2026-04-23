SpaceX признала: идея размещения ИИ-центров обработки данных на орбите может быть крайне неудачной

Генеральный директор SpaceX Илон Маск не раз заявлял, что размещение гигантских центров обработки данных для искусственного интеллекта на околоземной орбите — «очевидное решение».

Художественное изображение центра обработки данных в космосе / © SpaceX

Выступая ранее в этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Маск утверждал, что практически неограниченная солнечная энергия за пределами земной поверхности делает космос «самым дешевым местом для размещения ИИ-центров обработки данных» — и что это станет реальностью «в течение двух, максимум трех лет».

Однако многие эксперты относятся к этой идее скептически. Они сомневаются в целесообразности запуска до миллиона спутников, каждый из которых может быть больше Международной космической станции, указывая на экономические и физические ограничения. Некоторые предупреждают и о возможных экологических последствиях: устаревающее оборудование, сгорая в атмосфере, способно выделять значительные объемы веществ, разрушающих озоновый слой.

Похоже, даже сама SpaceX не до конца уверена в проекте, который ее глава активно продвигает — причем ставя его в приоритет даже выше своей давней цели отправить людей на Марс.

Согласно выдержкам из документов компании, подготовленных к первичному публичному размещению акций (IPO) и полученных изданием Reuters, SpaceX признала, что ее инициативы по созданию орбитальных вычислительных мощностей для ИИ, а также индустриализации в космосе, на Луне и за ее пределами «находятся на ранней стадии, связаны с высокой технической сложностью и опираются на непроверенные технологии, а их коммерческая жизнеспособность не гарантирована».

Такой тон выглядит особенно примечательным на фоне подготовки к масштабному IPO, которое, по данным источников, может состояться уже в этом году и оценивает компанию примерно в 1,75 триллиона долларов.

В SpaceX также признали, что чувствительные ИИ-чипы в условиях космоса могут изнашиваться значительно быстрее. Орбитальные дата-центры будут работать «в суровой и непредсказуемой среде космоса», подвергаясь множеству специфических рисков, способных привести к сбоям и отказам оборудования.

Кроме того, компания указала на сильную зависимость проекта от сверхтяжелой транспортной системы Starship, которая должна обеспечить вывод в космос огромной группировки — до миллиона таких «центров».

«Любые неудачи или задержки в разработке Starship, достижении необходимой частоты запусков, многоразовости и требуемых характеристик могут замедлить или ограничить реализацию нашей стратегии роста», — говорится в документе.

На сегодняшний день SpaceX еще не удалось успешно вывести эту систему в космос с последующим безопасным возвращением: предыдущие испытания заканчивались взрывами на разных этапах полета.

Тем не менее, благодаря своим размерам и грузоподъемности, Starship потенциально способен резко увеличить объемы выводимого на орбиту оборудования и одновременно снизить стоимость запусков.

В итоге планы SpaceX по созданию орбитальных дата-центров выглядят не просто амбициозными — Маск фактически сделал их центральной идеей будущего компании накануне IPO. Однако ключевые вопросы — как финансовые, так и чисто технические — по-прежнему остаются без ответа, и, судя по всему, игнорировать их инженерам компании становится все труднее.