SpaceX признала: идея размещения ИИ-центров обработки данных на орбите может быть крайне неудачной
Генеральный директор SpaceX Илон Маск не раз заявлял, что размещение гигантских центров обработки данных для искусственного интеллекта на околоземной орбите — «очевидное решение».
Выступая ранее в этом году на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Маск утверждал, что практически неограниченная солнечная энергия за пределами земной поверхности делает космос «самым дешевым местом для размещения ИИ-центров обработки данных» — и что это станет реальностью «в течение двух, максимум трех лет».
Однако многие эксперты относятся к этой идее скептически. Они сомневаются в целесообразности запуска до миллиона спутников, каждый из которых может быть больше Международной космической станции, указывая на экономические и физические ограничения. Некоторые предупреждают и о возможных экологических последствиях: устаревающее оборудование, сгорая в атмосфере, способно выделять значительные объемы веществ, разрушающих озоновый слой.
Похоже, даже сама SpaceX не до конца уверена в проекте, который ее глава активно продвигает — причем ставя его в приоритет даже выше своей давней цели отправить людей на Марс.
Согласно выдержкам из документов компании, подготовленных к первичному публичному размещению акций (IPO) и полученных изданием Reuters, SpaceX признала, что ее инициативы по созданию орбитальных вычислительных мощностей для ИИ, а также индустриализации в космосе, на Луне и за ее пределами «находятся на ранней стадии, связаны с высокой технической сложностью и опираются на непроверенные технологии, а их коммерческая жизнеспособность не гарантирована».
Такой тон выглядит особенно примечательным на фоне подготовки к масштабному IPO, которое, по данным источников, может состояться уже в этом году и оценивает компанию примерно в 1,75 триллиона долларов.
В SpaceX также признали, что чувствительные ИИ-чипы в условиях космоса могут изнашиваться значительно быстрее. Орбитальные дата-центры будут работать «в суровой и непредсказуемой среде космоса», подвергаясь множеству специфических рисков, способных привести к сбоям и отказам оборудования.
Кроме того, компания указала на сильную зависимость проекта от сверхтяжелой транспортной системы Starship, которая должна обеспечить вывод в космос огромной группировки — до миллиона таких «центров».
«Любые неудачи или задержки в разработке Starship, достижении необходимой частоты запусков, многоразовости и требуемых характеристик могут замедлить или ограничить реализацию нашей стратегии роста», — говорится в документе.
На сегодняшний день SpaceX еще не удалось успешно вывести эту систему в космос с последующим безопасным возвращением: предыдущие испытания заканчивались взрывами на разных этапах полета.
Тем не менее, благодаря своим размерам и грузоподъемности, Starship потенциально способен резко увеличить объемы выводимого на орбиту оборудования и одновременно снизить стоимость запусков.
В итоге планы SpaceX по созданию орбитальных дата-центров выглядят не просто амбициозными — Маск фактически сделал их центральной идеей будущего компании накануне IPO. Однако ключевые вопросы — как финансовые, так и чисто технические — по-прежнему остаются без ответа, и, судя по всему, игнорировать их инженерам компании становится все труднее.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
По версии астрофизика из США, две расположенные с противоположных сторон обширные выпуклости на поверхности Красной планеты представляют собой застывшие приливные «горбы». Это следствие долгого воздействия крупной луны, которая располагалась на синхронной орбите, то есть все время держалась в небе над Марсом в одной и той же точке.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.
Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
17 Июля, 2015
5 судьбоносных археологических находок
4 Апреля, 2016
Топ самых дорогих серийных авто
4 Сентября, 2015
Какой будет медицина через 100 лет?
