Лекция
12+
Наука в своей тарелке

Слушатели узнают, как химики спасли миллиард человек и какие Нобелевские премии связаны с ежедневными завтраками, обедами и ужинами.

Космонавтика и авиация
5 октября, 16:00
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Научный журналист Григорий Тарасевич расскажет про историю еды от неолитической революции до революции индустриальной. Слушатели узнают, как химики спасли миллиард человек и какие Нобелевские премии связаны с ежедневными завтраками, обедами и ужинами. Лектор обсудит пищевые революции настоящего и будущего. Что принесут человечеству роботы-доильщики, искусственный интеллект, городские фермы и потенциал океана.

5
Воскресенье
Октябрь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
16:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Проспект Мира, дом 119, строение 34

26 сентября, 11:46
Александр Речкин
5
# биология
# еда
# пища
25 сентября, 12:58
Юлия Трепалина

Желудки вымирающих индских дельфинов оказались забиты микропластиком

Международная группа специалистов в области экологии и биологии изучила содержимое желудочно-кишечных трактов редчайших пресноводных китообразных — индских дельфинов. Исследование показало, что глобальная проблема пластикового загрязнения коснулась и этого исчезающего вида.

Биология
# загрязнение
# загрязнение окружающей среды
# китообразные
# микропластик
# речные дельфины
# экология
25 сентября, 13:57
Любовь С.

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

Исследователи представили Flagship 2 — крупнейшую в истории симуляцию Вселенной. Она насчитывает более 3,4 миллиарда галактик и включает свыше 400 параметров для каждой из них — от яркости и положения до формы и скорости. Эта «виртуальная песочница» позволит воспроизвести данные, которые в ближайшие годы получит космическая обсерватория «Евклид».

Астрономия
# галактики
# Евклид
# космическая паутина
# симуляция
# темная материя
# темная энергия
25 сентября, 08:46
Илья Гриднев

Палеонтологи описали нового мегараптора, погибшего с крокодилом в зубах

В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.

Палеонтология
# предки крокодилов
# скелет
# хищные динозавры
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
22 сентября, 12:13
Редакция Naked Science

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?

С точки зрения науки
# АЭС
# зеленая экономика
# зеленая энергетика
# нефть
# Россия
# технологии
# экономика
# электромобили
# энергетика
24 сентября, 08:15
Василий Парфенов

Ученые нашли подо льдами Антарктиды 85 ранее неизвестных «активных» озер

С помощью данных, которые получил европейский спутник CryoSat-2, ученые увеличили число известных подледных антарктических озер до 766. Их них у 231 наблюдаются цикличные изменения уровня воды — такие водоемы называют активными.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# подледное озеро
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Alexander Nazarov
7 минут назад
Александр, хорошая статья. Аргументированно, с подтверждёнными фактами. Вам не стоит тратить время на "нездоровые" комментарии.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Alexander Nazarov
19 минут назад
Михаил, к врачу записаться обязательно.

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Moto Vova
41 минута назад
Давид, так контракт на обслуживание в долларах, с доллар скоро рухнет...

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Евгений Керель
2 часа назад
Вот это наука, вот это по настоящему важно, захватывающе и интересно. Статьи становяться все розовее и абсурднее.

Любители кошек оказались щедрее владельцев собак

Saulius
4 часа назад
Если этой зимой помимо дронов по НПЗ полетят еще и ракеты то только на электричестве ездить и останется.

Электромобилизация и Россия: зачем крупнейшей нефтяной державе опора на электромотор

Лана Пренципал
5 часов назад
"До 2030 года, по его словам, перед нашей страной стоит «главная задача — наверстать отставание»" Ха. Ха. Ха.

Директор Института космических исследований рассказал о месте России в лунной гонке

Johnny Sad
5 часов назад
Тут я уже доказал, что аспект связывающий цифры со словами существует: нужно мыслить математически. А то надрывы в поисках фактов для их

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
5 часов назад
Мозг - это орган, а ум же духом вырабатывается. Как я к такому выводу пришёл? Ум это не предмет. Что сравнивать мозг с интеллектом? Я инвалид по части

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
6 часов назад
Я пролистал эту всю байду. Так как логическое упорядочненное, основанное на тезисах размышление Ai гораздо интересней читать, чем самодеятельность

Сергей Марков: сценарий «Терминатора» не грозит нам ни в близком, ни в далеком будущем

Johnny Sad
7 часов назад
Там и свобода воли присутствует по идее, вся фигня. Добродетель, помог женщине, возможно из желания самоутвердится. Вполне разумно А по поводу, что

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Johnny Sad
8 часов назад
Ну не знаю, а может искусственный интеллект он как раз на то, что с большей вероятностью угадает выигрышную комбинацию нежели обычный... Я к примеру

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Mikhail Khramov
10 часов назад
"листва, как губка, впитывает тяжелые металлы и загрязнения из воздуха, которые при сжигании попадают прямо в легкие." А может, все-таки, в воздух?

Химик объяснил, почему нельзя бросать сырую листву в костер

Ura Genryx
11 часов назад
Александр, “ с краткосрочными перегрузками до 12 g лично” Насколько «кратковременными»? И вертикальными или горизонтальными?

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Nikita Lazarenko
12 часов назад
Вау

Консорциум «Евклид» опубликовал крупнейшую симуляцию Вселенной с 3,4 миллиардами галактик

R. V.
13 часов назад
Там стоит фильтр и он сам признался, что ему запрещено взламывать систему. А жаль....

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Дождиков Антон
13 часов назад
Николай, я бы прпробовал тут карлу- MARLу, то есть MADDPG или MAPPO - в зависимости от параметров среды модедирования

Китай может обогнать США с высадкой на Луну, и так будет лучше для всего человечества

Станислав Токарев
13 часов назад
Такой гипотезы ещё нет, но что если существуют цивилизации которые смогли пройти через "большой фильтр", и существуют уже многие миллионы лет?

Астрономы назвали расстояние до ближайшей внеземной цивилизации

Мариша
13 часов назад
Сергей, я бросила курить с поддержкой чата gpt. И смогла отказаться от выпечки и сладостей (раньше много ела булок и сладкого), это положительно

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Galactica Llirik
13 часов назад
FantasticHuman312, ChatGPT лишь усиливает качества того, кто им пользуется 🤷‍♂️

ChatGPT помог женщине выиграть в лотерею

Светлана Суховерцева
14 часов назад
Человечество много на себя берет. Не считает, что Вселенная - слаженной механизм, а считает что его миссия улучшать Вселенную, например, ядерным

Астероид, который может упасть на Луну, предложили взорвать

