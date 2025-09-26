Уведомления
Слушатели узнают, как химики спасли миллиард человек и какие Нобелевские премии связаны с ежедневными завтраками, обедами и ужинами.
О мероприятии
Научный журналист Григорий Тарасевич расскажет про историю еды от неолитической революции до революции индустриальной. Слушатели узнают, как химики спасли миллиард человек и какие Нобелевские премии связаны с ежедневными завтраками, обедами и ужинами. Лектор обсудит пищевые революции настоящего и будущего. Что принесут человечеству роботы-доильщики, искусственный интеллект, городские фермы и потенциал океана.
