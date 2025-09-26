Уведомления
Слушатели узнают свод принципов и правил, которыми надо руководствоваться при встречах с белыми медведями.
О мероприятии
Наблюдая за белыми медведями на их территории и порой находясь с ними в непосредственной близости, он никогда не брал в руки ружье, тем не менее ни один зверь не пострадал — и сам естествоиспытатель тоже.
Зоолог, доктор биологических наук Никита Гордеевич Овсяников представит новую книгу и прочитает лекцию на ее тему. Эта книга — обобщение его громадного опыта, свод принципов и правил, которыми надо руководствоваться при встречах с белыми медведями, чтобы обе стороны остались живы и здоровы. Если их соблюдать, то можно предотвратить вымирание белых медведей, которые и так находятся на грани из-за действий человека и глобального потепления. Но книга интересна не только тем, кто живет и работает на Крайнем Севере, но и всем, кто интересуется этологией. На основе данной технологии можно разработать принципы и методы поведения человека при встречах с другими опасными животными.
