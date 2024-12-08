О мероприятии

Как становятся изобретателями? Что делают инженеры? И кто такой Владимир Шухов? Прошло уже 170 лет с рождения Владимира Шухова. Кто-то не знает о нем ничего, кто-то вспомнит известную Шуховскую башню, которая стала первой в России радио- и телевышкой.

Историк инженерии Айрат Багаутдинов расскажет о творениях инженера Шухова: о перекрытиях и павильонах, нефтяных хранилищах и танкерах, нефтеперерабатывающих заводах и паровых котлах, платформах для пушек и многом другом.

Расписание Проспект Вернадского, д. 109 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация