О мероприятии

Антибиотики — тяжелая артиллерия врачебного арсенала. Это не «пациентские» препараты, к ним не должно быть свободного доступа по желанию. Какие правила «антибиотиковой безопасности» нужно знать и соблюдать обычному человеку, чтобы не попасть под дружественный огонь действительно мощного оружия против микробов?

Врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов подробно разберет, что такое антибиотик, расскажет о принципе их действия, объяснит, что такое резистентность и обсудит возможные альтернативы этим жизненно важным препаратам.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация