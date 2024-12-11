О мероприятии

БЮРО 1440 — российская аэрокосмическая компания, разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием. За четыре года существования компания прошла путь от идеи до запуска двух космических миссий на орбиту.

Ведущий системный инженер «Бюро 1440» Антон Громов расскажет, как устроена работа над созданием сервиса широкополосной передачи данных на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки и как компания отработала на орбите основные эксперименты навигации и маневрирования, межспутниковой лазерной связи, а также передачи данных.

Расписание Миусская площадь, 9с12 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация